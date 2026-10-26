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Syahrul Yunizar
Senin, 26 Oktober 2026 | 17.45 WIB

Polda Metro Sebar 2.938 Personel di Operasi Patuh Jaya, Juga Datangi Rumah Pelanggar

Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya selam 2 pekan, Mulai 26 Oktober-8 November 2026. (Polda Metro Jaya) - Image

Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya selam 2 pekan, Mulai 26 Oktober-8 November 2026. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya.

Selain menangani pelanggaran di jalan, polisi akan dikerahkan untuk edukasi langsung di kediaman pelanggar lalu lintas yang bandel untuk pembinaan.  

Ribuan petugas yang terdiri atas personel Polri, TNI, dan pemerintah daerah (pemda) itu akan memelototi pelanggaran lalu lintas mulai 26 Oktober-8 November 2026. 

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menyampaikan bahwa selama 2 pekan ke depan, ribuan personel gabungan itu akan bekerja keras untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat serta keselamatan pengguna jalan.

Personel gabungan yang terlibat dalam operasi tersebut terdiri dari 2.798 personel Polri, 80 personel TNI, 30 personel Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan 30 personel Satpol PP. 

”Terdapat kebutuhan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi terkait, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri,” kata dia pada Senin (26/10).

Sasaran Operasi Patuh Jaya, lanjut Dadang, meliputi pelanggaran lalu lintas yang kasat mata atau yang langsung bisa terlihat.

Mulai dari pengendara yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, melanggar rambu dan marka jalan, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, hingga melawan arus.

Dadang menegaskan bahwa tertib berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena pengawasan atau penindakan petugas.

Editor: Bayu Putra
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