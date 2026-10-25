Pedagang Pasar Taman Puring Tolak Relokasi, Tagih Janji Gubernur untuk Revitalisasi Pasar

JawaPos.com - Para pedagang Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menolak rencana relokasi ke Teras LA Lenteng Agung pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan kios mereka.
Mereka mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk merevitalisasi lokasi pasar yang legendaris tersebut ketimbang mengalihfungsikannya secara permanen menjadi ruang terbuka hijau.
Koordinator Pedagang Lapak Taman Puring Asmun menuturkan, para pedagang saat ini tengah dilanda kebingungan terkait kejelasan nasib mereka saat ini.
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Sosialisasi terkait masa depan pasar dinilai sangat minim. Jarak lokasi relokasi yang terlampau jauh dari lokasi asal diyakini bakal mematikan ikatan dengan para pelanggan setia.
"Kami kaget membaca pernyataan di media bahwa Pasar Taman Puring akan dijadikan taman. Kami ini korban kebakaran, bukan korban penggusuran," ujar Asmun kepada JawaPos.com, Minggu (25/10).
Informasi lokasi relokasi pedagang baru diketahui beberapa waktu lalu, padahal peristiwa kebakaran yang meratakan sekitar 500 kios itu sudah terjadi sejak 28 Juli 2025.
Menagih Janji Revitalisasi dari Pemprov DKI
Asmun menegaskan, para pedagang terus memegang janji Gubernur DKI Jakarta yang disampaikan tak lama setelah musibah kebakaran terjadi.
Saat itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan revitalisasi karena pasar Taman Puring memegang peran penting sebagai pasar rakyat.
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Jawa Pos
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