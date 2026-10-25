2 Rumah di Pulogadung Terbakar, Pemilik Pingsan saat si Jago Merah Mengamuk

Ilustrasi kebakaran rumah. Antara
JawaPos.com - Kebakaran melalap kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Mede, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pada Minggu (25/10) dini hari. Akibat insiden ini, dua unit rumah warga dilaporkan hangus tanpa sisa.
Beruntung, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar.
Kendati demikian, peristiwa ini sempat membuat salah satu pemilik rumah jatuh pingsan karena syok melihat bangunannya dilalap si jago merah.
Warga sekitar langsung bergerak cepat menandu korban ke tempat yang lebih aman.
Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
Setibanya di lokasi, petugas segera membentangkan selang pemadam untuk melokalisasi api agar tidak merambat ke bangunan warga lainnya.
Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Nyaman menjelaskan, dugaan sementara kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik pada perangkat kipas angin di dalam rumah.
Percikan arus pendek tersebut kemudian jatuh ke atas kasur, memicu api kecil yang dengan cepat membesar dan menyambar bagian bangunan lain.
Dalam proses penanganan darurat ini, pihak Gulkarmat mengerahkan kekuatan penuh ke titik lokasi kebakaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022