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Ryandi Zahdomo
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.05 WIB

2 Rumah di Pulogadung Terbakar, Pemilik Pingsan saat si Jago Merah Mengamuk

Ilustrasi kebakaran rumah. Antara - Image

Ilustrasi kebakaran rumah. Antara

JawaPos.com - Kebakaran melalap kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Mede, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pada Minggu (25/10) dini hari. Akibat insiden ini, dua unit rumah warga dilaporkan hangus tanpa sisa.

Beruntung, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar.

Kendati demikian, peristiwa ini sempat membuat salah satu pemilik rumah jatuh pingsan karena syok melihat bangunannya dilalap si jago merah.

Warga sekitar langsung bergerak cepat menandu korban ke tempat yang lebih aman.

Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian. 

Setibanya di lokasi, petugas segera membentangkan selang pemadam untuk melokalisasi api agar tidak merambat ke bangunan warga lainnya.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Nyaman menjelaskan, dugaan sementara kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik pada perangkat kipas angin di dalam rumah.

Percikan arus pendek tersebut kemudian jatuh ke atas kasur, memicu api kecil yang dengan cepat membesar dan menyambar bagian bangunan lain.

Dalam proses penanganan darurat ini, pihak Gulkarmat mengerahkan kekuatan penuh ke titik lokasi kebakaran.

Editor: Kuswandi
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