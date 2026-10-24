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Sabik Aji Taufan
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 16.53 WIB

Pembangunan Flyover Latumenten Rampung 83 Persen, Bisa Dipakai Warga Awal Tahun 2027

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth saat meninjau Flyover Latumenten. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Progres pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat sudah mencapai 83 persen. Jalan ini diperkirakan bisa dipakai untuk umum mulai awal tahun 2027.
 
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan. Dia memastikan agar proyek berjalan sesuai target.
 
"Saya memonitor langsung pembangunan Flyover Latumenten,Jakarta Barat. Saya dapat laporan bahwa pembangunannya sudah mencapai 83 persen, makanya langsung saya cek benar atau tidaknya," ujar Kenneth.
 
Dia melihat langsung kondisi kontruksi jalan yang sedang dibangun sepanjang 800 meter. Dia memastikan agar laporan dari kontraktor sesuai dengan kondisi di lapangan.
 
 
“Tentunya secara teori kan saya sebagai anggota Dewan enggak boleh percaya begitu saja ya. Nah, pada saat kita cek di lapangan secara teknis dan lain-lain, ternyata sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kontraktor,” imbuhnya.
 
Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan kepada kontraktor agar tetap bekerja sesuai target. Dengan harapan Desember 2026 seluruh pekerjaan sudah selesai.
 
“Masih ada sisa dua bulan lagi, saya harap bisa selesai sesuai target ya. Jadi, Tahun Baru nanti atau Januari 2027 bisa dibuka untuk umum dan beroperasi,” jelasnya.
 
Terkait kendala pembangunan, kontraktor sempat mengeluhkan keterbatasan ruang kerja di lokasi proyek. Namun, berdasarkan hasil peninjauannya, tidak ditemukan kendala signifikan yang berpotensi menghambat penyelesaian pembangunan.
 
“Lalu, yang sempat dikeluhkan itu macet, tapi kita lihat belakangan ini sudah mulai terurai lah macetnya,” ungkapnya.
 
Selain untuk mengurai kemacetan, Flyover Latumenten juga akan dilengkapi fasilitas publik guna menunjang mobilitas masyarakat. Fasilitas tersebut meliputi halte TransJakarta dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dilengkapi empat unit lift untuk memudahkan akses, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Editor: Sabik Aji Taufan
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