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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Ambruk Sejak 5 Tahun Lalu, TKN 01 Tambora Akhirnya Masuk Prioritas Revitalisasi

Tangkapan layar video viral kondisi TK Negeri 01 Tambora, Jakarta Barat. (Instagram @ijoeel) - Image

Tangkapan layar video viral kondisi TK Negeri 01 Tambora, Jakarta Barat. (Instagram @ijoeel)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perbaikan gedung TK Negeri 01 Tambora, Jakarta Barat, yang terbengkalai selama lima tahun akibat ambruk, kini resmi masuk ke dalam agenda prioritas pemerintah provinsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono guna merespons video viral yang memperlihatkan bangunan sekolah TK tersebut sangat memprihatinkan.

Fasilitas pendidikan anak usia dini itu tak kunjung direvitalisasi sejak mengalami kerusakan berat.

Pramono menjelaskan, untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, seluruh aktivitas TKN 01 Tambora sementara waktu dialihkan ke area SMP Negeri 32 Jakarta.

"TK itu sementara ini menempati area di SMP 32. Dan di tahun ini TK tersebut sudah masuk dalam rencana untuk dilakukan revitalisasi," kata Pramono, Jumat (23/10).

Ia menambahkan, meskipun lokasi pembelajaran saat ini bersifat menumpang, proses pendidikan anak-anak sejauh ini berjalan tanpa kendala utama.

Target Pembangunan Dimulai Tahun Depan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah merampungkan pengerjaan Detail Engineering Design (DED) sebagai landasan teknis rekonstruksi fisik gedung sekolah tersebut.

"DED-nya sudah masuk, mudah-mudahan bisa diawali tahun depan untuk melakukan perbaikan pembangunan yang ada. Memang betul selama beberapa waktu karena kondisi TK-nya tidak proper sehingga dipindahkan," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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