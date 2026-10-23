Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Cegah Penularan TBC di Lapas Salemba, Ratusan Warga Binaan dan Pegawai Jalani Rontgen Paru Gratis

Lapas Salemba dan Puskesmas Cempaka Putih menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan rontgen paru untuk deteksi dini TBC bagi 900 warga binaan, Jumat (23/10). (Istimewa) - Image

Lapas Salemba dan Puskesmas Cempaka Putih menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan rontgen paru untuk deteksi dini TBC bagi 900 warga binaan, Jumat (23/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba bersama Puskesmas Cempaka Putih menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan rontgen paru-paru bagi seluruh pegawai serta 900 warga binaan sejak 13 hingga 23 Oktober 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit Tuberkulosis (TBC) di lingkungan pemasyarakatan.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses medis, pemeriksaan bagi warga binaan dilaksanakan secara bertahap. Pihak lapas membatasi kuota pemeriksaan sebanyak 100 orang per hari selama sembilan hari kerja.

Rangkaian medis yang disediakan mencakup tes gula darah hingga rontgen paru-paru guna mengidentifikasi potensi indikasi TBC sejak dini.

Petugas medis siap menjalankan tindakan susulan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) jika ditemukan hasil rekam medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Amico Balalembang menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemenuhan hak kesehatan di lingkungan kerja maupun tempat pembinaan.

"Melalui kegiatan ini, kami berupaya memastikan seluruh pegawai dan warga binaan mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini sangat penting, terutama dalam mengantisipasi penyakit menular seperti TBC," ujar Amico.

Penguatan Layanan Kesehatan Humanis

Kolaborasi linier antara pihak lapas dan puskesmas ini menjadi wujud penguatan aspek promotif dan preventif sektor kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Skrining bertahap diharapkan mempermudah pemantauan rekam medis sekaligus meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan warga binaan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Warga Binaan Lapas Salemba Beternak Ratusan Ayam Petelur, jadi Bekal Saat Bebas - Image
Jabodetabek

Warga Binaan Lapas Salemba Beternak Ratusan Ayam Petelur, jadi Bekal Saat Bebas

Jumat, 26 Juni 2026 | 13.24 WIB

Temuan Data Terkini Ada 26,8 Ribu Kasus TBC Baru dari CKG Nasional - Image
Kesehatan

Temuan Data Terkini Ada 26,8 Ribu Kasus TBC Baru dari CKG Nasional

Kamis, 1 Oktober 2026 | 05.18 WIB

TBC dan Stroke Telan Banyak Korban, 100 Juta Orang Ditarget Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Image
Kesehatan

TBC dan Stroke Telan Banyak Korban, 100 Juta Orang Ditarget Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Rabu, 16 September 2026 | 20.46 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore