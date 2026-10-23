Cegah Penularan TBC di Lapas Salemba, Ratusan Warga Binaan dan Pegawai Jalani Rontgen Paru Gratis

Lapas Salemba dan Puskesmas Cempaka Putih menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan rontgen paru untuk deteksi dini TBC bagi 900 warga binaan, Jumat (23/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba bersama Puskesmas Cempaka Putih menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan rontgen paru-paru bagi seluruh pegawai serta 900 warga binaan sejak 13 hingga 23 Oktober 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit Tuberkulosis (TBC) di lingkungan pemasyarakatan.
Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban proses medis, pemeriksaan bagi warga binaan dilaksanakan secara bertahap. Pihak lapas membatasi kuota pemeriksaan sebanyak 100 orang per hari selama sembilan hari kerja.
Rangkaian medis yang disediakan mencakup tes gula darah hingga rontgen paru-paru guna mengidentifikasi potensi indikasi TBC sejak dini.
Petugas medis siap menjalankan tindakan susulan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) jika ditemukan hasil rekam medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Amico Balalembang menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemenuhan hak kesehatan di lingkungan kerja maupun tempat pembinaan.
"Melalui kegiatan ini, kami berupaya memastikan seluruh pegawai dan warga binaan mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini sangat penting, terutama dalam mengantisipasi penyakit menular seperti TBC," ujar Amico.
Penguatan Layanan Kesehatan Humanis
Kolaborasi linier antara pihak lapas dan puskesmas ini menjadi wujud penguatan aspek promotif dan preventif sektor kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Skrining bertahap diharapkan mempermudah pemantauan rekam medis sekaligus meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan warga binaan.
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