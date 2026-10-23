Cetak Rekor Inklusi Keuangan 99,74 Persen, Pemprov DKI Jakarta Gelar Jakarta Financial Festival 2026

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menutup Program Digitalisasi Pasar Inklusif sekaligus membuka ajang Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (23/10).

Penutupan program yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun ini menandai keberhasilan perluasan akses keuangan formal bagi ribuan pedagang pasar rakyat di ibu kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menuturkan, program hasil kolaborasi Pemprov DKI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Perumda Pasar Jaya ini telah sukses menjangkau 93 pasar rakyat.

"Alhamdulillah, program ini telah memfasilitasi pembukaan 1.146 rekening, mendukung akses pembiayaan bagi 99 debitur, serta menghadirkan 139 agen Laku Pandai dan 1.283 merchant QRIS," ujar Rano.

Capaian tersebut memperlihatkan tingginya antusiasme para pelaku usaha terhadap layanan finansial resmi. Namun, Rano menegaskan tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh manfaat layanan tersebut dapat dirasakan pedagang secara berkelanjutan.

"Ke depan, pendampingan dan pemberdayaan pedagang harus terus dilanjutkan, disertai evaluasi yang terukur. Kita perlu memastikan hal-hal yang sudah berjalan baik dapat dipertahankan, kendala yang masih dihadapi dapat diselesaikan, dan manfaat program dapat diperluas ke lebih banyak pasar," tambahnya.

Pemilihan kawasan Blok M Square sebagai pusat penyelenggaraan Jakarta Financial Festival 2026 dinilai strategis.

Kawasan ini dipandang sebagai ruang kota yang efektif menarik kreativitas, pengembangan bisnis, serta penguatan ekonomi warga.

Agenda ini difokuskan untuk mendekatkan literasi keuangan kepada generasi muda di tengah tren dinamika ekonomi saat ini.