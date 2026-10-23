Kontribusi Ekonomi Kreatif Jakarta Diharap Tembus Rp 410 Triliun, Pramono Beberkan Langkah Strategis

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri agenda Capacity Building tentang Penerbitan Obligasi di Jakarta Selatan, Selasa (21/7). (Dok Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memacu sektor ekonomi kreatif. Pramono mematok target ekonomi kreatif di ibu kota menembus angka Rp 410 triliun. Dengan capaian itu, maka hal ini akan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi kreatif dunia.
Sektor ini tercatat berkontribusi hampir 11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menjadi pembicara dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 bertajuk Jakarta Global City: Home for the Creative di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat pada Jumat (23/10).
Pramono menjelaskan besarnya kontribusi sektor ini didorong oleh maraknya penyelenggaraan kegiatan kreatif, hiburan, dan festival berskala internasional di Ibu Kota yang menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah.
Sejumlah ajang besar mencatatkan nilai transaksi yang fantastis. Festival musik Pestapora dan konser The Weeknd misalnya berhasil menghasilkan perputaran ekonomi hampir Rp 250 miliar hanya dalam satu akhir pekan.
Tak hanya itu, gelaran Jakarta Fair 2026 membukukan nilai transaksi sekitar Rp 8,2 triliun dengan total kunjungan mencapai 6,1 juta orang. Sementara itu, Festival Jakarta Great Sale berhasil mencatatkan transaksi hingga Rp26,8 triliun.
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