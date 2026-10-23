2 Tahun Memimpin, Prabowo Diminta Dorong Pemuda Geluti Ekonomi Kreatif Dibanding Kerja Formal

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Kelompok pemuda menyoroti peluang bisnis ekonomi kreatif dalam 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anak muda merasa punya kemampuan bila diberi peluang.

Hal itu disuarakan oleh kelompok pemuda Kota Bogor dalam diskusi publik bertajuk Anak Muda Punya Karya, Punya Cuan.

Koordinator PARAMUDAMUDI, Emir Zabidi menilai, anak muda memiliki peluang untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kreativitas dan teknologi. Alih-alih sibuk mencari pekerjaan formal, langkah berbisnis dianggap memberikan peluang lebih nyata.

Meski begitu, potensi anak muda perlu didukung oleh kesempatan untuk mengembangkan usaha. Tanpa bantuan tersebut, pemuda akan sulit berkembang.

“Kami ingin menyuarakan dan membuktikan bahwa anak muda itu penuh kreativitas dan punya karya yang nyata,” kata Emir.

Oleh karena itu, Prabowo didukung untuk membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada anak muda. Sehingga tidak hanya terpaku kepada ketersediaan lapangan kerja.

Emir berharap, semakin banyak generasi muda yang berani mengubah gagasan kreatif menjadi produk atau jasa yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Perwakilan pemuda lainnya, Grimaldi menyoroti perubahan dunia kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat.

Menurut Grimaldi, generasi muda perlu memperkuat keterampilan, kemampuan beradaptasi, serta keberanian menghasilkan karya orisinal agar dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang.

“Kita tidak bisa lagi hanya menunggu peluang datang, melainkan harus menciptakan peluang itu sendiri,” ujar Grimaldi.

Ia menjelaskan, ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu jalur untuk membangun kemandirian ekonomi karena memungkinkan ide dikembangkan menjadi karya yang memiliki nilai jual.

Meski demikian, upaya tersebut perlu disertai perencanaan, konsistensi, dan kemauan untuk terus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan.