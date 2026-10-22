Berawal dari Berani Mencoba, Raih Medali Perunggu OSN 2026 Bidang Ekonomi

JawaPos.com - Perjalanan meraih prestasi tidak selalu dimulai dengan keyakinan bahwa seseorang akan menjadi juara.

Pengalaman itu dirasakan Amaia Ardhanareswari S., siswi SMAK TIRTAMARTA BPK PENABUR Pondok Indah, yang berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026 bidang Ekonomi.

Sebelum sampai ke tingkat nasional, Amaia sempat mempertimbangkan bidang Matematika sebelum akhirnya memilih Ekonomi.

Perjalanan menuju OSN tingkat nasional pun tidak berlangsung instan. "Saya harus melewati seleksi berjenjang hingga berhasil menjadi finalis yang mewakili DKI Jakarta pada kompetisi nasional di Malang, September 2026," ungkap dia.

Semakin dekat dengan kompetisi, persiapan yang dijalani Amaia semakin intensif. Ia mengikuti latihan dan pendalaman materi dengan pendampingan guru.

Waktu belajar tambahan, termasuk pada akhir pekan, menjadi bagian dari upayanya menghadapi persaingan di tingkat nasional.

Proses tersebut menuntut kedisiplinan dan konsistensi. Amaia harus terus mengasah pemahaman materi, mengevaluasi hasil latihan, serta memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi tahapan berikutnya.