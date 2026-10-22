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Ryandi Zahdomo
Jumat, 23 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Demi Beli Narkoba Sintetis, Pria di Tambora Jakbar Nekat Curi 2 Karung Bawang

MSM, 23, tertangkap kamera CCTV sedang memikul karung berisi bawang curian di Tambora Jakarta Barat. (Istimewa)&nbsp; - Image

MSM, 23, tertangkap kamera CCTV sedang memikul karung berisi bawang curian di Tambora Jakarta Barat. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Seorang pemuda berinisial MSM, 23, ditangkap aparat Polsek Tambora usai nekat mencuri dua karung bawang dari toko milik iparnya sendiri di kawasan Jalan Laksa, Tambora, Jakarta Barat.

Ia mengaku bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara menuturkan, aksi pencurian tersebut dilakukan pelaku sebanyak dua kali dalam kurun waktu berbeda, yakni pada 13 dan 21 Oktober 2026.

"Modusnya, MSM datang ke toko iparnya. Kemudian, pelaku mengambil dua karung bawang dan menjualnya di wilayah Gang Kancil, Tambora, dengan harga Rp 250 ribu per karung," ujar Sudrajat, Kamis (22/10).

Pengungkapan kasus pencurian ini bermula saat Tim Tiger Polsek Tambora menerima laporan dan informasi dari masyarakat.

Petugas langsung bergerak melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti petunjuk di lokasi kejadian.

Melalui analisis terhadap rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar toko, petugas akhirnya mengidentifikasi sosok pelaku pencurian tersebut.

Setelah kantongi identitas pelaku, Tim Tiger Tambora langsung bergerak menuju kediaman MSM, dan menciduknya dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa perlawanan.

Sempat Kabur ke Lantai Tiga Saat Mandi

Tahu hendak ditangkap, MSM sempat berupaya melarikan diri dari kejaran petugas. Saat polisi tiba di kediamannya, pelaku diketahui sedang berada di kamar mandi.

MSM lalu berusaha kabur mengamankan diri ke lantai tiga rumahnya. Namun, upaya pelarian tersebut berhasil digagalkan dengan cepat oleh tim di lapangan.

Editor: Bayu Putra
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