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Ryandi Zahdomo
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.34 WIB

Polusi Udara Jakarta Nyaris 18 Kali Limit WHO, BMKG: Bukan Asap Karhutla

Polusi udara menyelimuti langit jakarta terlihat dari kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Polusi udara menyelimuti langit jakarta terlihat dari kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kualitas udara di DKI Jakarta kembali memburuk hingga masuk dalam kategori Tidak Sehat pada Kamis (22/10), bahkan polusinya mencapai 17,5 kali batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan polusi yang membahayakan kesehatan warga ibu kota hari ini bukan dipicu asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, melainkan penumpukan polutan lokal.

Berdasarkan pemantauan situs kualitas udara IQAir pukul 10.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI US) Jakarta menyentuh angka 174 dengan konsentrasi particulate matter (PM2.5) mencapai 87,6 µg/m³.

Angka ini sangat memprihatinkan karena telah mencapai 17,5 kali lipat dari nilai panduan tahunan yang ditetapkan WHO.

Kondisi tersebut menempatkan Jakarta di peringkat kelima sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia hari ini, berada di bawah Palembang, Pontianak, Tangerang Selatan, dan Pekanbaru.

BMKG Tegaskan Angin Bukan dari Area Karhutla

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, menegaskan bahwa pola pergerakan angin saat ini tidak mendukung masuknya asap karhutla dari Sumatera maupun Kalimantan ke wilayah Jakarta.

"Untuk asap karhutla dari luar Jawa, kondisinya tidak mendukung. Angin di atas Jakarta, dari dekat permukaan hingga ketinggian sekitar 3 kilometer, bertiup dari arah timur hingga tenggara," ujar Marjuki saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (22/10).

Ia menjelaskan, pusat kebakaran utama di Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung berada di sebelah barat laut, sementara Kalimantan terletak di utara hingga timur laut.

Jalur angin tersebut membuktikan massa udara yang membawa polutan di Jakarta murni bersumber dari wilayah lokal.

"Penelusuran arah angin menunjukkan udara dekat permukaan yang sampai ke Jakarta hampir seluruhnya datang dari arah timur, bukan dari wilayah api," tegasnya.

Editor: Bayu Putra
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