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Dimas Choirul
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.37 WIB

SPPG Leuwimalang 01 Beri Penjelasan Usai 103 Siswa SMPN 2 Cisarua Bogor Diduga Keracunan MBG

Sebanyak 103 siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, diduga keracunan MBG. (Istimewa) - Image

Sebanyak 103 siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, diduga keracunan MBG. (Istimewa)

JawaPos.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogor Cisarua Leuwimalang 01 menyatakan siap bekerja sama dengan pihak terkait. Hal itu setelah salah satu sekolah yang disuplai olehnya yaitu SMP Negeri 2 Cisarua, Kabupaten Bogor mengalami mual, muntah, dan diare pada Rabu (21/10) lalu.  

Dilaporkan sebanyak 103 siswa SMP Negeri 2 Cisarua, Kabupaten Bogor mengalami mual, muntah, dan diare usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, sampel terkait telah diserahkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Adapun hasil pengujian masih ditunggu untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menelusuri kondisi produk yang dikonsumsi para siswa. Apalagi ada laporan mengenai susu kemasan UHT yang diduga mengalami kerusakan. Hingga kini, hasil pemeriksaan masih ditunggu sehingga penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat dipastikan.

Dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kepala SPPG Bogor Cisarua Leuwimalang 01, Fima, menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf atas kejadian yang dialami para siswa pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam pernyataan resminya, Fima berharap seluruh siswa yang terdampak segera pulih dan dapat kembali menjalani aktivitas seperti sediakala.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan SPPG, distribusi MBG tiba di SMPN 2 Cisarua pada pukul 08.03 WIB. Selanjutnya, pada pukul 08.30 WIB, Kepala SPPG menerima laporan dari pihak sekolah mengenai sejumlah siswa yang mengalami gejala mual dan muntah.

Kepala SPPG kemudian mendatangi sekolah pada pukul 08.40 WIB untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan tersebut. Menjelang pukul 10.00 WIB, jumlah siswa yang mengalami gejala serupa bertambah, dengan satu siswa dilaporkan mengalami diare.

SPPG mengaku telah berkoordinasi dengan pihak sekolah, puskesmas, rumah sakit, Babinsa, serta unsur pemerintah setempat untuk mendukung penanganan para siswa.

Editor: Diar Candra
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