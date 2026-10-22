Siswa SMPN 2 Cisarua Ungkap Detik-detik Insiden Dugaan Keracunan MBG, Susu Basi Jadi Sorotan

Sebanyak 103 siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, diduga keracunan MBG. (Istimewa)
JawaPos.com - Seorang siswa mengungkapkan detik-detik peristiwa dugaan keracunan yang terjadi di SMPN 2 Cisarua Bogor, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), salah satu siswa Z yang didampingi ibunya menuturkan bahwa ia bersama siswa-siswi lainnya menyantap menu MBG pada Rabu, 21 Oktober 2026 sekira pukul 08.00 WIB pagi.
"MBG-nya itu isinya telur, susu, sama buah kelengkeng, di situ saya cuma minum susunya, gak tahunya susunya basi," ujar Z kepada wartawan, Rabu (22/10).
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Dalam susu kemasan tersebut, lanjutnya, tertulis masa kadaluwarsa hingga 1 Maret 2027 tetapi saat diperiksa lebih jelas, rupanya tertulis tahun 2025.
"Pas digituin, malahan tahun 2025," bebernya.
Tidak lama setelah meminum susu tersebut, Z mengaku merasakan pusing, sesak napas, hingga sakit perut dan muntah-muntah.
Gejala itu juga dirasakan para siswa-siswi SMPN 2 Cisarua lainnya, sebelum akhirnya petugas membawa mereka ke Rumah Sakit Goenawan Partowidigdo.
Sementara orang tua Z menyampaikan kekhawatiran atas apa yang dialami anaknya tersebut dan selama ini, ia hanya mendengar kasus keracunan MBG di daerah lain.
"Ternyata di kampung sendiri tuh kena juga," katanya.
Terlebih, sambungnya, anaknya sendiri yang menjadi korban dari kasus tersebut. Meski telah tertangani dan mendapatkan perawatan medis, tetapi ibunda Z khawatir kejadian serupa akan terus berulang.
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