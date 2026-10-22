Siswa SMPN 2 Cisarua Ungkap Detik-detik Insiden Dugaan Keracunan MBG, Susu Basi Jadi Sorotan

JawaPos.com - Seorang siswa mengungkapkan detik-detik peristiwa dugaan keracunan yang terjadi di SMPN 2 Cisarua Bogor, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), salah satu siswa Z yang didampingi ibunya menuturkan bahwa ia bersama siswa-siswi lainnya menyantap menu MBG pada Rabu, 21 Oktober 2026 sekira pukul 08.00 WIB pagi.

"MBG-nya itu isinya telur, susu, sama buah kelengkeng, di situ saya cuma minum susunya, gak tahunya susunya basi," ujar Z kepada wartawan, Rabu (22/10).

Dalam susu kemasan tersebut, lanjutnya, tertulis masa kadaluwarsa hingga 1 Maret 2027 tetapi saat diperiksa lebih jelas, rupanya tertulis tahun 2025.

"Pas digituin, malahan tahun 2025," bebernya.

Tidak lama setelah meminum susu tersebut, Z mengaku merasakan pusing, sesak napas, hingga sakit perut dan muntah-muntah.

Gejala itu juga dirasakan para siswa-siswi SMPN 2 Cisarua lainnya, sebelum akhirnya petugas membawa mereka ke Rumah Sakit Goenawan Partowidigdo.

Sementara orang tua Z menyampaikan kekhawatiran atas apa yang dialami anaknya tersebut dan selama ini, ia hanya mendengar kasus keracunan MBG di daerah lain.

"Ternyata di kampung sendiri tuh kena juga," katanya.