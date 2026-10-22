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Ryandi Zahdomo
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.15 WIB

Udara Jakarta Hari Ini Tidak Sehat: Konsentrasi PM2.5 Tembus 17,5 Kali Lipat dari Standar WHO 

Ilustrasi udara Jakarta yang tidak sehat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kualitas udara di wilayah DKI Jakarta pada Kamis (22/10) pagi tercatat masuk dalam kategori Tidak Sehat.

Berdasarkan pemantauan IQAir pukul 10.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI US) Jakarta menyentuh angka 174 dengan parameter polutan utama berupa PM2.5.

Tingkat pencemaran udara yang tergolong tinggi ini menempatkan Jakarta di peringkat kelima sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia hari ini.

Konsentrasi PM2.5 Jauh Melampaui Ambang Batas WHO

Data IQAir mencatat konsentrasi partikel halus PM2.5 di udara Jakarta berada di level 87,6 µg/m³.

Angka ini sangat memprihatinkan karena telah mencapai 17,5 kali lipat dari nilai panduan kualitas udara tahunan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pengukuran parameter cuaca di Jakarta pada jam yang sama mencatatkan suhu udara sebesar 33°C dengan kelembapan 46% serta kecepatan angin bertiup 6 km/jam.

Kombinasi faktor cuaca ini memperkuat kondisi polusi yang terperangkap di atmosfer wilayah perkotaan.

Peringkat Kota dengan Udara Terburuk di Indonesia

Editor: Kuswandi
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