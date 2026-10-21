Pengguna Transportasi Publik Jakarta Tembus 368 Juta Orang, Pramono Siapkan Rute Baru

JawaPos.com - Jumlah pengguna transportasi publik di Jakarta tumbuh 10,8 persen hingga triwulan III 2026 dengan total mencapai 368,4 juta penumpang di layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Capaian ini melesat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 332,3 juta orang seiring meluasnya jaringan armada dan fasilitas pendukung di Ibu Kota.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Syaifuloh Hidayat di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10).

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"Terjadi peningkatan yang sangat signifikan kalau dari aspek penumpang untuk Transjakarta, MRT, dan juga LRT telah mencapai 368,4 juta, ini meningkat dari 332,3 juta pada periode yang sama tahun lalu atau tumbuh sebesar 10,8 persen," ujar Syaifuloh.

Lonjakan mobilitas warga ini tidak lepas dari masifnya pengembangan jaringan transportasi publik.

Salah satu faktor pendorong utamanya adalah pengoperasian LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026 lalu.

Dampak Positif Perluasan Rute LRT Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, volume harian penumpang LRT Jakarta mengalami lonjakan drastis jika dibandingkan dengan masa sebelum rute baru tersebut diresmikan. Di mana angka maksimal saat itu hanya berkisar di angka 4.000 orang per hari.

"Walaupun masih ada tiga stasiun yang belum beroperasi, tetapi sekarang ini hariannya kita sudah mengangkut 11.361 penumpang," terang Pramono.