Polres Jakbar Ungkap 43 Kasus Kejahatan, Bekuk Jaringan Lampung dan Sukabumi

Polres Jakarta Barat menangkap 53 orang tersangka terkait tindak pidana curas, curat, dan curanmor (3C) sepanjang periode September hingga Oktober 2026. (Dok Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek jajaran mengungkap 43 laporan polisi terkait tindak pidana curas, curat, dan curanmor (3C) sepanjang periode September hingga Oktober 2026.
Dari operasi ini, petugas mengamankan sebanyak 53 orang tersangka beserta barang bukti senjata api rakitan hingga puluhan kendaraan bermotor curian.
Pengungkapan ini mencakup berbagai modus operandi yang meresahkan masyarakat. Mulai dari sindikat curanmor bersenjata api asal Lampung, modus pura-pura menyewa kamar kos, pencurian rumah kosong, hingga tindakan intimidasi oleh oknum debt collector di jalanan.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menegaskan pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan jalanan maupun aksi premanisme di wilayah hukumnya.
"Ini merupakan kasus yang kita kenal dengan 3C, curas, curat, dan curanmor yang terjadi kurun waktu pada bulan September sampai dengan Oktober 2026. Dengan rincian ada sebanyak 43 laporan polisi yang ditangani," ujar Kombes Pol Nasriadi saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Rabu (21/10).
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