Serapan Anggaran Jakarta Baru 54,39%, Pramono: Jangan Menumpuk Kegiatan di Akhir Tahun

JawaPos.com - Realisasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2026 tercatat baru mencapai 54,39 persen hingga akhir triwulan III atau per 30 September 2026.

Angka ini setara dengan Rp 40,40 triliun dari total pagu belanja yang ditargetkan sebesar Rp 74,29 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menuntaskan program kerja masing-masing.

Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya penumpukan pencairan anggaran di penghujung tahun.

Pramono menegaskan, kebiasaan menumpuk pekerjaan dan administrasi pembayaran di akhir tahun anggaran harus segera diubah.

"Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Karena ini selalu menjadi tradisi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Pramono saat agenda Jakarta Budget Talks, Rabu (21/10).

Klaim Penyerapan Tertinggi Sejak 2022

Kendati baru menyentuh angka 54,39 persen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat capaian ini sebenarnya merupakan rekor penyerapan tertinggi pada triwulan III jika dibandingkan dengan periode yang sama dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan, capaian triwulan III tahun 2026 mengalami kenaikan sekitar 5 persen jika dibandingkan dengan tren penyerapan anggaran tahun-tahun sebelumnya.