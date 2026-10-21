Serapan Anggaran Jakarta Baru 54,39%, Pramono: Jangan Menumpuk Kegiatan di Akhir Tahun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/9) (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).
JawaPos.com - Realisasi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2026 tercatat baru mencapai 54,39 persen hingga akhir triwulan III atau per 30 September 2026.
Angka ini setara dengan Rp 40,40 triliun dari total pagu belanja yang ditargetkan sebesar Rp 74,29 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menuntaskan program kerja masing-masing.
Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya penumpukan pencairan anggaran di penghujung tahun.
Pramono menegaskan, kebiasaan menumpuk pekerjaan dan administrasi pembayaran di akhir tahun anggaran harus segera diubah.
"Saya secara khusus telah meminta kepada perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Karena ini selalu menjadi tradisi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Pramono saat agenda Jakarta Budget Talks, Rabu (21/10).
Klaim Penyerapan Tertinggi Sejak 2022
Kendati baru menyentuh angka 54,39 persen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat capaian ini sebenarnya merupakan rekor penyerapan tertinggi pada triwulan III jika dibandingkan dengan periode yang sama dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan, capaian triwulan III tahun 2026 mengalami kenaikan sekitar 5 persen jika dibandingkan dengan tren penyerapan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data BPKD DKI Jakarta, penyerapan belanja daerah pada triwulan III tahun 2022 tercatat sebesar 49,76 persen, tahun 2023 sebesar 50,29 persen, tahun 2024 sebesar 52,53 persen, dan tahun 2025 sebesar 49,07 persen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022