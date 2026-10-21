Ruko Pasar Cimanggis Bakal Dibongkar, Bangunan Tak Layak Pakai Lagi usai Dilanda Ledakan

Ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan memastikan, bangunan di Pasar Cimanggis akan dibongkar pasca ledakan yang terjadi pada pekan lalu. Keputusan ini karena bangunan dianggap sudah tidak layak pakai.

Pilar mengatakan, pemkot bersama pemilik bangunansudah memeriksa kondisi bangunan terkini. Hasilnya dipastikan bangunan yang tersisa tidak layak pakai lagi.

Ledakan yang besar mengakibatkan kerusakan berupa buckling dan cracking pada struktur utama bangunan pada bagian kolom dan balok induk. Bila bangunan tetap dipaksakan digunakan dikhawatirkan akan membahayakan warga.

“Jadi kemungkinan besar gedung-gedung ini akan kita segera lakukan demolish atau penghancuran,” kata Pilar, Rabu (21/10).



Pemkot juga akan menjembatani proses relokasi pedagang. Diskusi dengan pemilik ruko akan dilakukan demi mencari jalan keluar terbaik. Meski begitu, pemkot berharap pembongkaran bangunan dilakukan segera. "Nanti kan segera tim penilik bangunan menilai berapa ruko yang terdampak," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjembatani para pedagang agar bisa mencari tempat sewa baru.

"Karena gedung yang biasa mereka gunakan sudah tidak layak fungsi," tandasnya.

2 Orang Meninggal Dunia