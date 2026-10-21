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Sabik Aji Taufan
Rabu, 21 Oktober 2026 | 13.21 WIB

Ruko Pasar Cimanggis Bakal Dibongkar, Bangunan Tak Layak Pakai Lagi usai Dilanda Ledakan

Ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (15/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan memastikan, bangunan di Pasar Cimanggis akan dibongkar pasca ledakan yang terjadi pada pekan lalu. Keputusan ini karena bangunan dianggap sudah tidak layak pakai.
 
Pilar mengatakan, pemkot bersama pemilik bangunansudah memeriksa kondisi bangunan terkini. Hasilnya dipastikan bangunan yang tersisa tidak layak pakai lagi.
 
Ledakan yang besar mengakibatkan kerusakan berupa buckling dan cracking pada struktur utama bangunan pada bagian kolom dan balok induk. Bila bangunan tetap dipaksakan digunakan dikhawatirkan akan membahayakan warga.
 
“Jadi kemungkinan besar gedung-gedung ini akan kita segera lakukan demolish atau penghancuran,” kata Pilar, Rabu (21/10).
 

Pemkot juga akan menjembatani proses relokasi pedagang. Diskusi dengan pemilik ruko akan dilakukan demi mencari jalan keluar terbaik.
 
Meski begitu, pemkot berharap pembongkaran bangunan dilakukan segera. "Nanti kan segera tim penilik bangunan menilai berapa ruko yang terdampak," katanya.
 
Lebih lanjut, pihaknya juga meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjembatani para pedagang agar bisa mencari tempat sewa baru. 
 
"Karena gedung yang biasa mereka gunakan sudah tidak layak fungsi," tandasnya.

2 Orang Meninggal Dunia

Dua orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka akibat ledakan dahsyat di sebuah ruko gudang buah di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/10).

Insiden yang merusak hingga empat blok ruko di sekitarnya ini diduga kuat bersumber dari tabung gas etilen berukuran 52 kilogram yang digunakan untuk mempercepat pematangan pisang. Seluruh korban kini telah dievakuasi ke tiga rumah sakit terdekat.

"Para korban luka saat ini sudah dievakuasi dan menjalani perawatan di tiga rumah sakit, yaitu RS Sari Asih, RS Fatmawati, dan RSUD Tangerang Selatan," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo, Rabu (15/10) malam.

Mayoritas korban dalam insiden ini merupakan warga setempat serta pekerja yang tengah beraktivitas di sekitar lokasi. 

Dahsyatnya daya ledak bahkan membuat setidaknya tiga hingga empat blok ruko di sekitarnya ikut mengalami kerusakan mendasar.Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan Unit Penjinak Bom (Jibom) di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan adanya bahan peledak jenis bom di dalam area bangunan gudang buah tersebut. Petugas justru mengamankan sejumlah tabung gas dari luar bangunan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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