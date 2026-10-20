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Ryandi Zahdomo
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.07 WIB

Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan Akibat Demo Mahasiswa di Monas dan Tugu Tani, Berikut Daftarnya

Ilustrasi layanan bus TransJakarta di Halte Karet, Jakarta Pusat,. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi layanan bus TransJakarta di Halte Karet, Jakarta Pusat,. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Layanan operasional Transjakarta mengalami penyesuaian rute pada Selasa sore imbas adanya kegiatan penyampaian pendapat di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Tugu Tani.

Kebijakan perpendekan dan pengalihan rute ini mulai diberlakukan mulai pukul 16.00 WIB guna menjaga kelancaran serta keamanan perjalanan armada.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa penyesuaian operasional ini berdampak pada sejumlah rute utama yang melintasi area pusat pemerintahan dan jalan protokol tersebut.

"Sehubungan dengan adanya kegiatan penyampaian pendapat di sekitar area Monas dan Balai Kota, beberapa rute Transjakarta mengalami penyesuaian operasional," ujar Ayu Wardhani dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Daftar Rute yang Mengalami Perpendekan

Beberapa koridor yang biasanya mengakhiri perjalanan di area Balai Kota kini memotong jalur pelayanan untuk menghindari kepadatan lalu lintas di lokasi unjuk rasa.

Berikut rute yang mengalami perpendekan jalur:

- Rute 6B (Ragunan - Balai Kota Via Semanggi): Tidak melayani Halte Balai Kota.

- Rute 6A (Ragunan - Balai Kota Via Kuningan): Tidak melayani Halte Balai Kota.

- Rute 1A (Balaikota - Pantai Maju): Tidak melayani Halte Balaikota dan Bus Stop Balaikota 1.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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