Sindir Pertumbuhan Ekonomi 5,45%, Greenpeace Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI

JawaPos.com - Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10) pagi sekitar pukul 06.14 WIB.

Aksi damai ini digelar sebagai bentuk kritik dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka menyoroti makin beratnya krisis iklim serta tingginya biaya hidup masyarakat Indonesia saat ini.

Satu spanduk bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup" dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka.

Sementara itu, spanduk kedua yang menghadap ke arah selatan menyuarakan pesan kritikan: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?".

Melalui aksi ini, Greenpeace mendesak pemerintah agar mengambil langkah nyata menghadapi bencana ekologis yang kini dinilai langsung menggerus daya beli dan ruang hidup warga.

Dampak Krisis Iklim Sudah Merembet ke Meja Makan Greenpeace Indonesia memaparkan hasil riset teranyar mereka berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”.

Studi ini membedah bagaimana perubahan iklim dan bencana tak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjelma menjadi krisis ekonomi.