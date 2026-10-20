Jakarta Dikepung Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ini Rute Alternatif 20 Oktober 2026

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dan menyiagakan 1.000 personel untuk mengantisipasi kemacetan imbas aksi penyampaian pendapat oleh aliansi mahasiswa di sejumlah titik vital Ibu Kota, Selasa (20/10).

Langkah antisipasi ini diambil seiring rencana gelombang aksi unjuk rasa evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berpusat di beberapa wilayah Jakarta.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengerahan petugas tersebut guna mengantisipasi kemacetan di jalan.

"Jumlah personil yang ditugaskan sebanyak 1.000 personil sesuai koordinasi pada masing-masing sudin wilayah dengan polres dan memang ada permintaan bantuan dari PMJ sebanyak 60 personil," ujar Budi Awaluddin, Selasa (20/10).

6 Titik Fokus Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas Aksi penyampaian pendapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Dishub DKI mencatat ada enam kawasan utama yang berpotensi mengalami kepadatan arus kendaraan:

1. Kawasan Monas

2. Kawasan Tugu Tani

3. Kawasan DPR/MPR