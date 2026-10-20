Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.52 WIB

Jakarta Dikepung Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ini Rute Alternatif 20 Oktober 2026

BEM UI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta. (Reyhan/JawaPos.com) - Image

BEM UI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta. (Reyhan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dan menyiagakan 1.000 personel untuk mengantisipasi kemacetan imbas aksi penyampaian pendapat oleh aliansi mahasiswa di sejumlah titik vital Ibu Kota, Selasa (20/10).

Langkah antisipasi ini diambil seiring rencana gelombang aksi unjuk rasa evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berpusat di beberapa wilayah Jakarta.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengerahan petugas tersebut guna mengantisipasi kemacetan di jalan.

"Jumlah personil yang ditugaskan sebanyak 1.000 personil sesuai koordinasi pada masing-masing sudin wilayah dengan polres dan memang ada permintaan bantuan dari PMJ sebanyak 60 personil," ujar Budi Awaluddin, Selasa (20/10).

6 Titik Fokus Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas

Aksi penyampaian pendapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Dishub DKI mencatat ada enam kawasan utama yang berpotensi mengalami kepadatan arus kendaraan:

1. Kawasan Monas

2. Kawasan Tugu Tani

3. Kawasan DPR/MPR

4. Kawasan UKI Cawang

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2 Tahun Prabowo-Gibran: SPBU Swasta Tutup, Harga Pertamax Naik hingga Antrean Panjang BBM - Image
Ekonomi

2 Tahun Prabowo-Gibran: SPBU Swasta Tutup, Harga Pertamax Naik hingga Antrean Panjang BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.48 WIB

Survei BEM UI-Aliansi Kampus: 78,8 Persen Warga Sebut Prabowo-Gibran Gagal, 500 Mahasiswa Gelar Demo - Image
Jabodetabek

Survei BEM UI-Aliansi Kampus: 78,8 Persen Warga Sebut Prabowo-Gibran Gagal, 500 Mahasiswa Gelar Demo

Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.27 WIB

2 Tahun Gibran: Bukan Bayangan Prabowo, Kerja Keras Mengurus MBG dan Aktif di Forum Internasional - Image
Politik

2 Tahun Gibran: Bukan Bayangan Prabowo, Kerja Keras Mengurus MBG dan Aktif di Forum Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore