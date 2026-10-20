Jakarta Dikepung Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ini Rute Alternatif 20 Oktober 2026

BEM UI menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta. (Reyhan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dan menyiagakan 1.000 personel untuk mengantisipasi kemacetan imbas aksi penyampaian pendapat oleh aliansi mahasiswa di sejumlah titik vital Ibu Kota, Selasa (20/10).
Langkah antisipasi ini diambil seiring rencana gelombang aksi unjuk rasa evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berpusat di beberapa wilayah Jakarta.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengerahan petugas tersebut guna mengantisipasi kemacetan di jalan.
"Jumlah personil yang ditugaskan sebanyak 1.000 personil sesuai koordinasi pada masing-masing sudin wilayah dengan polres dan memang ada permintaan bantuan dari PMJ sebanyak 60 personil," ujar Budi Awaluddin, Selasa (20/10).
Aksi penyampaian pendapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Dishub DKI mencatat ada enam kawasan utama yang berpotensi mengalami kepadatan arus kendaraan:
1. Kawasan Monas
2. Kawasan Tugu Tani
3. Kawasan DPR/MPR
4. Kawasan UKI Cawang
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022