Polri Didorong Audit Menyeluruh Penggunaan Senpi Pasca Peristiwa Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe

JawaPos.com - Peristiwa polisi tembak polisi di Pondok Cabe, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Senin (19/10) menjadi atensi publik. Polri didorong melakukan audit secara menyeluruh terkait dengan penggunaan senjata api (senpi) pasca kejadian yang menewaskan Bharada Laurentius Valdo Fernandez tersebut.

Pemerhati isu-isu kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyampaikan bahwa pengawasan penggunaan senjata api harus diperketat melalui audit menyeluruh. Baik terhadap pemegang senjata, perizinan, penyimpanan, serah-terima, dan kelayakan psikologis personel.

”Jika terdapat indikasi risiko yang kredibel, senjata harus dapat diamankan sementara melalui prosedur yang jelas dan proporsional,” kata dia saat dihubungi pada Senin (19/10).

Menurut Bambang, pemeriksaan psikologis juga perlu dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti secara profesional. Tidak sekadar menjadi formalitas administratif semata. Tidak hanya itu, evaluasi kultur komando, mekanisme pengaduan internal, serta penanganan konflik dan intimidasi antarpersonel, juga wajib dilakukan.

”Anggota harus memiliki saluran pelaporan yang aman tanpa takut mengalami tekanan atau pembalasan,” imbuhnya.

Tentu saja, lanjut Bambang, pimpinan satuan juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengabaikan indikasi risiko yang mestinya bisa dicegah. Dia menekankan, tindakan yang dilakukan jangan hanya menghukum pelaku, melainkan turut membenahi sistem yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Bambang pun menyebut, keberhasilan kapolri sebagai pimpinan institusi kepolisian bukan hanya diukur dari ketegasan menindak anggota yang melanggar aturan, melainkan juga dari kemampuan mencegah terulangnya pelanggaran serupa yang melibatkan anak buah.

”Reformasi Polri harus dimulai dari dalam yakni membangun kultur profesional, memperkuat pengawasan senjata, dan memastikan bahwa kewenangan bersenjata negara dijalankan dengan disiplin, akuntabilitas, serta pengendalian diri,” imbuhnya.