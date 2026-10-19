Kapolres Diadukan kepada Kapolri Gegara SP3 Perkara, Polres Metro Jakpus Pastikan Sudah Sesuai SOP

Ilustrasi Polisi
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat buka suara soal penghentian penanganan kasus atau SP3 dugaan pencurian beberapa bulan lalu. Penyidik memastikan, keputusan tersebut dilakukan sesuai prosedur dan sudah dilakukan berdasar bukti-bukti yang sah.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus Kompol Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy mengaku, dirinya mengetahui kasus tersebut secara terperinci setelah bertugas. Dia menyatakan bahwa pelapor berinisial B dan terlapor berinisial V merupakan teman yang saling kenal satu sama lain.
”Saya baru tahu juga karena saya baru masuk, ternyata B dan V ini berteman awalnya,” kata dia dikutip Senin (19/10).
Menurut Kompol Ngurah Wiratama, dalam kasus tersebut memang terjadi dugaan pencurian. Namun demikian, sudah terjadi pengembalian dana dengan jumlah yang lebih banyak dari uang yang dicuri. Pengembalian dana tersebut bahkan dilakukan sebelum B melaporkan V kepada polisi.
Karena itu, muncul dugaan B menggunakan laporan polisi tersebut untuk melakukan tindak pemerasan. Hal itu yang kemudian membuat V melaporkan balik B kepada pihak kepolisian. Ngurah Wiratama memastikan, kedua laporan polisi itu sama-sama ditangani sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
”Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangani perkara ini, berdasarkan bukti-bukti kasus (dugaan pencurian) tidak bisa lanjut karena B sudah menerima pengembalian sebelum membuat laporan ke polisi, bahkan kelebihan sampai Rp 25 juta,” jelasnya.
Dari laporan yang dibuat oleh V, polisi mendapatkan informasi bahwa dalam proses pengembalian uang tersebut B diduga melakukan intimidasi dan ancaman kepada V. Karena tidak terima, V menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi atas tindakan yang diduga dilakukan oleh B.
Laporan polisi itu tercatat dengan nomor LPB/653/III/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya. Oleh V, B dilaporkan menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan atau Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023.
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