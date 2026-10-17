Foot Locker Day 2026 Hidupkan M Bloc Space, Sneakers Jadi Cerita dan Gaya Hidup Kontemporer

Booth “First Stop” di Foot Locker Day 2026, M Bloc Space, Jakarta, Jumat (16/10). Dari titik ini, pengunjung bisa mengambil kartu tantangan untuk berburu stamp di area-area acara. Di sisi kiri tampak bilik telepon “Sole Stories Hotline”, tempat pengunjung berbagi cerita personal bersama sneakers mereka. (Dok. Foot Locker)
JawaPos.com – Sneakers kini bukan hanya sekedar alas kaki. Ia sudah menjadi identitas, ruang ekspresi sekaligus pengikat komunitas. Semangat itu yang dibawa oleh Foot Locker Day 2026, yang digelar di M Bloc Space Jakarta Selatan, yang berlangsung pada 16-18 Oktober 2026.
Foot Locker Day 2026 diselenggarakan oleh MAP Active Indonesia, acara ini resmi dibuka pada Jumat (16/10). Hari pertama langsung ramai oleh para anak muda terutama gen z dan para enthusiast sneakers, serta pengunjung yang ingin merasakan pengalaman dengan adanya perpaduan antara budaya sneakers, olahraga,musik,kreativitas,dan komunitas dalam satu tempat.
Acara ini berlangsung selama tiga hari mulai dari pukul 09.00 hingga 22.00 WIB di M Bloc Space, Jalan Panglima Polim No. 37, Melawai, Kebayoran Baru.
Sejumlah Brand Global Berkumpul
Foot Locker Day 2026 mempertemukan brand global dengan komunitas lokal. Nike, adidas, Crocs, On Running, HOKA, New Balance, dan ASICS hadir lewat produk unggulan, aktivasi, dan pengalaman yang menghubungkan olahraga, mode, dan gaya hidup masa kini.
Pengunjung tak hanya melihat-lihat produk. Berbagai area aktivitas disiapkan agar mereka bisa terlibat langsung. Ada aktivitas olahraga seperti basket dan lari, serta workshop kreatif bersama para kolaborator. Ada pula permainan seru yang bisa diikuti pengunjung.
Solo Stories, Setiap Sneakers Punya Cerita
Salah satu sudut yang menarik perhatian pengunjung adalah Foot Locker Corner. Disana tersedia photo booth dan bilik telepon interaktif bertajuk “Solo Stories”. Pengunjung diajak untuk berbagi kisah personal bersama sneakers, mulai dari pasangan favorit sampai momen yang membuat sepasang sepatu jadi bermakna.
Bagi Foot Locker, sneakers memang tak berhenti sebagai produk. Di balik setiap pasangnya ada cerita, komunitas yang memakainya, dan orang-orang yang memberi arti pada perjalanan itu. “Karena setiap sneakers memiliki cerita, setiap komunitas menambahkan kisah baru, dan setiap orang memiliki sole story untuk dibagikan,” demikian pesan yang diangkat dalam acara ini.
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Jawa Pos
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