Berawal dari Periksa Flek di Puskesmas, Aksi Bejat Ayah Kandung di Palmerah Terbongkar 

JawaPos.com - Satres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat menetapkan seorang pria berinisial MT, 44, sebagai tersangka atas dugaan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang berusia 16 tahun hingga hamil enam bulan di Palmerah, Jakarta Barat.

Tersangka yang diduga melancarkan aksi bejatnya sejak Desember 2025 hingga September 2026 tersebut resmi ditangkap petugas, Kamis (15/10).

Kasus memilukan ini pertama kali terungkap saat korban bersama ibu kandungnya mendatangi Puskesmas Palmerah pada 24 September 2026 untuk mengobati gejala medis berupa flek.

"Berdasarkan pemeriksaan medis, korban diketahui tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar enam bulan," ujar Kasatres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Evi Pagari, saat dikonfirmasi pada Jumat (16/10).

Pengakuan Korban dan Langkah Cepat Kepolisian

Saat menjalani pemeriksaan medis di puskesmas, korban memberanikan diri mengungkapkan perbuatan traumatis yang dialaminya.

Pihak tenaga medis yang menerima pengakuan tersebut langsung menghubungi paman korban, yang kemudian meneruskan laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Barat pada 30 September 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit 3 Satres PPA dan PPO bergerak cepat melakukan serangkaian penyidikan.