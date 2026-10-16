Sentuhan Arsitek Andra Matin di Pesisir Jakarta: Masjid Apung Ancol Kini Resmi Berdiri

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Masjid Apung An-Nur yang berlokasi di kawasan Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, pada Jumat (16/10). Kehadiran rumah ibadah berkapasitas sekitar 900 jemaah ini menjadi angin segar bagi masyarakat umum dan wisatawan, sekaligus menandai lahirnya destinasi wisata religi baru di pesisir ibu kota.

Pembangunan masjid seluas 2.241 meter persegi ini merupakan buah kolaborasi lintas pihak yang telah digagas sejak 2019.

Meski sempat terhenti akibat pandemi, proses konstruksi fisik kembali dilanjutkan pada 1 Mei 2024 hingga usai pada 29 Juli 2026.

Usai prosesi peresmian, Gubernur Pramono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta dan warga masyarakat langsung menggelar salat Jumat perdana di bangunan tersebut.

"Masjid ini dirancang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai landmark baru di pesisir Jakarta," ujar Pramono Anung di sela-sela peresmian.

Filosofi 'Bahtera Iman' dan Arsitektur Unik

Didesain langsung oleh arsitek ternama Andra Matin, Masjid Apung An-Nur mengusung konsep dan filosofi mendalam bertajuk Bahtera Iman. Setiap detail bangunannya memuat simbol spiritualitas Islam yang kuat.

Denah bangunan dirancang berbentuk segi lima yang melambangkan lima rukun Islam sekaligus lima waktu salat fardu.

Selain itu, sentuhan desain bulan dan bintang disematkan sebagai representasi dari cahaya serta petunjuk kehidupan.