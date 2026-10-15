PT Cipta Perdana Lancar Gaet PT Enviro Mas Sejahtera Kembangkan Teknologi Sampah di Tangerang

JawaPos.com – Upaya penanganan sampah di Kota Tangerang terus dilakukan. Salah satunya dilakukan melalui inovasi pengolahan sampah berbasis teknologi. Inisiatif tersebut dilakukan PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) bersama PT Enviro Mas Sejahtera, mengembangkan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos dengan cepat ( Rapid Digester ) yang diberi nama Somya yaitu mesin pengolahan sampah yang memadukan teknologi pengolahan lingkungan dengan kemampuan manufaktur.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan memperluas portofolio produk di luar komponen otomotif sekaligus menjajaki peluang usaha di sektor pengelolaan sampah.

Dalam agenda kunjungannya, Wali Kota Tangerang meninjau secara langsung produk Somya untuk mengenal teknologi, fungsi, dan potensi penerapannya dalam mendukung pengelolaan sampah perkotaan. Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pengembangan produk serta memahami kebutuhan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Pengembangan Somya mempertemukan kapabilitas PT Enviro Mas Sejahtera dan PART dalam menghadirkan solusi pengolahan sampah organic rumah tangga dari hulu sehingga permasalahan sampah dapat teratasi dan tidak sampai menyebabkan overload di tempat pembuangan sampah akhir. Sinergi tersebut membuka ruang bagi pengembangan produk, peningkatan kemampuan produksi, dan penjajakan pasar di sektor industri maupun fasilitas pengelolaan sampah daerah.

Sampah rumah tangga yg selanjutnya dibuang di TPS, 70% diantaranya adalah sampah organik rumah tangga. Yang mana sampah organik akan membusuk dan menghasilkan :

1. Polusi udara (bau)

2. ⁠Polisi tanah & air, karena air limbah yg dihasilkan sampah organik akan terserap tanah & menyebabkan pencemaran tanah & air tanah

3. ⁠Mengeluarkan gas methana, yg menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global/ efek rumah kaca di Bumi.

Somya memberikan solusi dengan menyelesaikan pengolahan limbah organik di hulu (rumah tangga), mengolah dan merubah sampah organik menjadi kompos. Somya dapat mengolah sampah organik dengan cepat menjadi kompos dengan waktu 8 jam, dan menyusutkan sampah organik sampai dengan 95% (dengan menghilangkan kandungan air sampah organik).