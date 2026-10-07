Aksi Pedagang Pasar Jakarta, Tolak Beban Biaya Revitalisasi yang Tak Masuk Akal

JawaPos.com - Ratusan pedagang dari Aliansi Pedagang Pasar Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Rabu (7/10/).

Aksi ini diwarnai ketegangan saat massa mendesak masuk untuk menemui Gubernur DKI Jakarta guna memprotes beban biaya revitalisasi pasar yang mencapai ratusan juta rupiah di tengah lesunya daya beli.

Aksi unjuk rasa ini merupakan gabungan dari pedagang Pasar Sunter Podomoro, Pasar Serdang, dan Pasar Pademangan. Massa yang membawa mobil komando sempat membentangkan spanduk besar bertuliskan "Revitalisasi Pasar yang Tidak Berpihak pada Pedagang!".

Suasana sempat memanas ketika massa bergerak mendekati gerbang utama dan mencoba mendobrak pagar besi demi masuk ke area dalam gedung. Aksi dorong pagar tersebut akhirnya berhasil diredam setelah jajaran kepolisian dan petugas keamanan bersiaga ketat membentuk barikade pengamanan.

Gagal masuk ke dalam area kantor Gubernur, para orator secara bergantian menyampaikan orasi kekecewaan terhadap kebijakan Perumda Pasar Jaya. Perwakilan Aliansi Pedagang Pasar Jakarta, Sutanto, mengungkapkan bahwa aksi ini terpaksa dilakukan karena unjuk rasa sebelumnya pada 31 Agustus 2026 lalu tidak mendapat respons konkret.

"Jadi kemarin waktu 31 Agustus kan kita sudah audiensi ke sini. Dimediasi sama Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol, beserta Pak Yohanes dari Pasar Jaya. Sampai sekarang udah sebulan tidak ada tanggapan sama sekali," ujar Sutanto, Rabu (7/10).