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Ryandi Zahdomo
Selasa, 6 Oktober 2026 | 04.06 WIB

Hindari Macet! Catat Rekayasa Lalu Lintas Proyek MRT Jakarta Fase 2A

Alat berat beroperasi saat pengerjaan proyek pembangunan ruang multifungsi (extended concourse) di Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. (Dok JawaPos.com) - Image

Alat berat beroperasi saat pengerjaan proyek pembangunan ruang multifungsi (extended concourse) di Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) resmi memberlakukan manajemen rekayasa lalu lintas baru di sepanjang segmen Harmoni, Sawah Besar, hingga Mangga Besar mulai 5 Oktober 2026 hingga 31 Maret 2027 guna menunjang kelanjutan proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A Contract Package 202 (CP202).

Langkah ini dilakukan untuk menunjang kelancaran konstruksi jalur sepanjang kurang lebih 1,927 kilometer.

Penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan Harmoni terbagi ke dalam beberapa periode waktu penting.

Mulai 12 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027, arus kendaraan dari Jalan Veteran, Jalan Majapahit, dan Jalan Suryopranoto menuju Kota dialihkan melalui Jalan Gajah Mada menggunakan jalur contraflow.

Sementara itu, untuk periode berikutnya pada 1 Februari hingga 31 Maret 2027, penyesuaian khusus diberlakukan bagi kendaraan menuju Jalan Ir. H. Juanda yang diarahkan melalui sisi gedung mulai dari Gedung Padang Merdeka.  

Selain kawasan Harmoni, titik pengerjaan di Sawah Besar dimulai sejak 12 Oktober 2026 hingga 31 Maret 2027. Kendaraan menuju Kota diarahkan menggunakan dua lajur mix traffic bersama bus Transjakarta dan satu lajur di Jalan Hayam Wuruk pada periode awal.

Adapun untuk kawasan Mangga Besar, rekayasa tahap 4 telah dimulai sejak 5 Oktober 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Maret 2027. Area pekerjaan dipusatkan pada sisi utara Grand Paragon di dekat jalur sungai dengan pengaturan lajur mix traffic bersama Transjakarta.  

Komitmen Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan

PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama kontraktor pelaksana Shimizu-Adhi Karya Joint Venture (SAJV) memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama selama masa konstruksi.

Berbagai fasilitas pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, hingga lampu penerangan umum (PJU) telah dipasang di sepanjang area proyek.  

"PT MRT Jakarta (Perseroda) berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan memohon maaf atas ketidaknyamanan selama pekerjaan ini berlangsung," ujar Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, Senin (5/10).

Editor: Bintang Pradewo
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