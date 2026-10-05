8 Tuntutan Animal March untuk Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan

JawaPos.com - Sebelas organisasi perlindungan hewan menggelar Animal March pertama di Indonesia dengan membawa 8 tuntutan bersama dan mengajak masyarakat untuk ikut bersuara demi perlindungan hewan di Indonesia.

Aksi digelar dengan Hari Hewan Sedunia bertajuk Hewan Bisa Merasa, Hewan Punya Kesadaran di kawasan Car Free Day diisi orasi serta membawa replika bola dunia dengan ikon hewan untuk memperkuat kesadaran publik.

Sebagai aksi pertama di Indonesia yang mengangkat isu seluruh spesies hewan, Animal March diselenggarakan atas inisiasi bersama Act For Farmed Animals (AFFA), Animal Friends Jogja (AFJ), Animal Alliance Asia (AAA), Aquatic Initiative for Restoration (AIR), Animal Don’t Speak Human (ADSH), Persatuan Ayam Sejahtera Indonesia (PASI), 21 Hari Vegan, Dog Meat Free Indonesia (DMFI), JAAN Domestik, Across Species Project Indonesia (ASPI), serta LBH Animal Lawyer Indonesia.

Pimpinan kampanye Act for Farmed Animals Elfha Shavira menyatakan, Animal March mengusung 8 tuntutan utama yaitu hentikan industri ekstraktif yang mengancam habitat dan keberlangsungan hidup satwa liar dengan menerapkan penegakan hukum yang berpihak ke hewan.

”Kami juga menuntut lindungi satwa liar, hentikan eksploitasi berkedok konservasi, hiburan, edukasi, pariwisata, serta hentikan peternakan intensif,” papar Elfha Shavira.

Animal March juga menuntut lindungi hewan pekerja dan hentikan penggunaan hewan jika sudah ada teknologi pengganti dan tindak tegas praktik perdagangan dan pengangkutan hewan yang mengorbankan keselamatan.

”Hentikan perdagangan dan pemeliharaan satwa liar. Perkuat perlindungan hewan pendamping,” kata Elfha Shavira.

Dia mengatakan, tema global Hari Hewan Sedunia 2026 adalah See the World Through Their Eyes (Melihat Dunia melalui Mata Mereka).