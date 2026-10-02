Polisi siapkan 2.820 Personel Keamanan jelang Laga Vietnam-Pakistan di GBK

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengerahkan 2.820 personel untuk mengawal jalannya pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 antara Vietnam melawan Pakistan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pengawalan ketat ini dilaksanakan melalui Operasi Garuda Bakti 2026 guna memastikan pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB tersebut berjalan aman dan tertib.

"Pengamanan dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, serta tetap profesional, prosedural, tegas, dan terukur," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Budi menjelaskan ribuan personel disiagakan di berbagai titik strategis, meliputi fasilitas transportasi seperti bandara dan stasiun, hotel tempat menginap tim serta ofisial, rute perjalanan, hingga seluruh area SUGBK dan kawasan Senayan.

"Petugas juga memfokuskan pengawasan pada pergerakan penonton dan patroli wilayah," kata Budi.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar area olahraga tersebut, sebanyak 210 personel lalu lintas disebar untuk berjaga di luar kawasan Senayan.

"Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan dengan perkembangan kondisi arus di lapangan," ucapnya.