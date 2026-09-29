Niat Hati Ingin jadi Petugas Damkar, Warga Kramat Jati Malah Terjerat Penipuan Rp70 Juta

Petugas damkar kembali memadamkan kebakaran gudang plastik di Cengkareng, Jakarta Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Impian Wintarko Setiawan, 31, untuk menjadi petugas pemadam kebakaran (Damkar) berakhir pilu.

Warga Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ini menjadi korban dugaan penipuan rekrutmen lowongan kerja yang melibatkan oknum pejabat Damkar Jakarta Timur bernisial AS, dengan total kerugian mencapai Rp70 juta.

Niat Wintarko menjadi anggota pasukan merah sebenarnya sudah tersimpan sejak gagal dalam seleksi periode 2018–2019. Keinginan tersebut kembali menggebu saat ia berbincang dengan rekan kerjanya, seorang guru di kawasan Kramat Jati, yang kemudian mengenalkannya kepada AS.

AS diklaim memiliki wewenang untuk merekrut dan menempatkan personel baru di lingkungan Damkar Jakarta Timur. Namun, untuk memuluskan jalan tersebut, Wintarko disyaratkan menyerahkan uang pelicin sebesar Rp70 juta.

Meski nominal tersebut terbilang besar, pegawai swasta ini nekat mencari jalan keluar. Pada Agustus 2025, Wintarko memutuskan mengambil pinjaman ke Bank DKI sebesar Rp70 juta untuk diserahkan langsung kepada AS.

Guna mengantisipasi risiko, Wintarko tetap meminta bukti transaksi berupa kuitansi dan surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak.

Dalam perjanjian itu tertulis kesepakatan bahwa uang akan dikembalikan utuh jika ia gagal menjadi petugas Damkar.

Namun, setelah menanti lebih dari satu tahun, panggilan tes maupun kepastian kerja tak kunjung datang. Janji manis yang diucapkan pelaku tak pernah terealisasi.

Pelaku Sempat Menantang saat Ditagih Merasa dibohongi, Wintarko mencoba menagih janji dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Bukannya menunjukkan iktikad baik, terduga pelaku justru merespons dengan nada menantang.

"Pas saya bilang mau laporan ke Polres, dia malah nantangin bilang silakan saja laporan ke Polres. Dia bilang akan ngikutin prosedur dari Polres, segala macam lah," tutur Wintarko, Selasa (29/9)

Wintarko menduga aksi penipuan ini tidak hanya menimpa dirinya, melainkan ada korban lain yang belum berani bersuara.

"Bilang katanya masuk, sampai saat ini tidak masuk. Ada bukti-bukti percakapan saya dengan Pak Abdul di WhatsApp. Dibuai janji-janji saja," tegasnya.

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