Tarif Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15.000 Mulai 1 September 2026

JawaPos.com – Tarif layanan Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan sebesar Rp15.000 untuk setiap perjalanan. Tarif tersebut mulai berlaku pada Selasa, 1 September 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemberlakuan tarif tersebut telah diputuskan dan sebelumnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat.

“Karena ini sudah diumumkan dan diputuskan, besok akan diberlakukan untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta yaitu Rp15.000 berlaku,” kata Pramono saat memberikan keterangan di kawasan Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin sebelumnya mengatakan tarif Rp15.000 tersebut telah ditetapkan pada 31 Juli 2026. Pemberlakuannya dimulai pada 1 September 2026.

Ketetapan mengenai tarif itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 685 Tahun 2026 tentang Tarif Layanan Angkutan Umum Transbandara Rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta.

“Dalam satu bulan ini kami kembali mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat terkait ketetapan tarif ini,” kata Budi.

Untuk pembayaran, layanan Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta menggunakan uang elektronik secara nontunai. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, tarif layanan dari titik lainnya menuju Bandara Soekarno-Hatta belum mengalami perubahan. Rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta masih menggunakan tarif Rp2.000 untuk perjalanan pukul 05.00-07.00 WIB.

Setelah pukul 07.00 WIB, pengguna rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta masih dikenakan tarif Rp3.500.