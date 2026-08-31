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Ryandi Zahdomo
Senin, 31 Agustus 2026 | 13.11 WIB

Jakarta Bebas Polusi 2030, Transjakarta Kejar Target 100 Persen Bus Listrik

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mempercepat langkah transisi menuju sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan.

Langkah ini dilakukan guna mendukung target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan 50 persen angkutan umum bebas polusi pada 2027 dan mencapai 100 persen pada 2030.

Guna mengejar target ambisius tersebut, manajemen menerapkan kombinasi strategi komprehensif mulai dari peremajaan armada dan pengadaan unit baru hingga program konversi (retrofit).

Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Mohamad Deddy Gamawan (Dega) menjelaskan transformasi ini melibatkan para mitra operator eksisting secara menyeluruh.

"Untuk mencapai target tersebut, kami menerapkan strategi peremajaan armada, pengadaan bus listrik baru, serta program retrofit. Pada tahun 2030, sebanyak 96 persen kontrak operator eksisting ditargetkan telah bertransformasi menggunakan kendaraan listrik," ujar Dega dalam diskusi Teras Urban Talkshow di Jakarta, Minggu (30/8).

Hingga saat ini, Transjakarta telah mengoperasikan sedikitnya 500 unit bus listrik di berbagai koridor.

Langkah ini memperkuat komitmen perusahaan menghadirkan moda transportasi publik yang tak hanya luas tetapi juga bersih dari emisi karbon.

Perluas Integrasi Fisik dan Jangkau 92 Persen Wilayah DKI

Selain fokus pada isu lingkungan, ekspansi rute dan konektivitas antarmoda terus diprioritaskan. Transjakarta saat ini mengoperasikan 240 rute yang mencakup armada BRT, feeder, Mikrotrans, Transjabodetabek, bus ke kawasan rusun hingga layanan Royaltrans.

Dega menegaskan pengembangan sistem tidak lagi sebatas menambah jumlah bus, melainkan memastikan kemudahan pergerakan warga dari titik awal hingga tujuan akhir (first-and-last-mile connectivity).

"Dengan jaringan saling terhubung, saat ini coverage area Transjakarta sudah mencapai 92 persen area DKI Jakarta. Masyarakat dapat menikmati moda transportasi publik yang lebih praktis, nyaman dan efisien," jelasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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