Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.58 WIB

Taksi Ringsek Dihantam KRL di Mas Mansyur Tanah Abang, Begini Kronologinya

Ilustrasi taksi tertemper KRL. (Istimewa) - Image

Ilustrasi taksi tertemper KRL. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah taksi Green SM bernomor polisi B-1341-SBX tertemper Rangkaian KRL No. 5744 Commuter Line di perlintasan kereta api Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/8) malam pukul 22.00 WIB.

Akibat insiden tersebut, bodi belakang taksi mengalami kerusakan parah hingga kaca pecah, serta menyebabkan dua orang penumpang perempuan mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kronologi peristiwa ini bermula saat taksi yang dikemudikan oleh MEG melaju dari arah Utara menuju Selatan di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Namun, saat kendaraan melintas di rel perlintasan kereta api, datang Rangkaian KRL No. 5744 Commuter Line yang melaju dari arah Stasiun Tanah Abang menuju Stasiun Karet Bivak. Benturan tak terelakkan hingga taksi tertemper rangkaian KRL tersebut.

"Sebelum terjadi kecelakaan, taksi melaju dari arah Utara ke Selatan. Saat melintas rel, tertemper KRL No. 5744 Commuter dari arah Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Karet Bivak," ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sumarno, Selasa (25/8).

Kondisi Korban dan Penanganan Petugas

Kecelakaan tersebut berdampak langsung pada dua penumpang yang berada di dalam armada taksi. Korban berinisial NAA mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan. Petugas di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSAL Mintohardjo untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, penumpang lainnya berinisial RA juga berada di dalam kendaraan saat insiden berlangsung. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Penyebab Masih Didalami Polisi

Pihak kepolisian dari Sat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat yang diturunkan ke lokasi langsung melakukan serangkaian tindakan penanganan.

"Dugaan sementara penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," jelas AKP Sumarno.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Korlantas Polri Beri Pelatihan untuk Pengemudi Taksi Green SM - Image
Nasional

Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Korlantas Polri Beri Pelatihan untuk Pengemudi Taksi Green SM

Rabu, 20 Mei 2026 | 00.50 WIB

Kasus Tabrakan Kereta di Bekasi Berlanjut, Polisi Bakal Periksa Lagi  Sopir Taksi Green SM  - Image
Kasuistika

Kasus Tabrakan Kereta di Bekasi Berlanjut, Polisi Bakal Periksa Lagi  Sopir Taksi Green SM 

Kamis, 7 Mei 2026 | 01.49 WIB

Terima Audiensi Taksi Green SM, Polri Tekankan Korparasi Punya Tanggung Jawab Cegah Kecelakaan - Image
Nasional

Terima Audiensi Taksi Green SM, Polri Tekankan Korparasi Punya Tanggung Jawab Cegah Kecelakaan

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.21 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore