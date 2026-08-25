Taksi Ringsek Dihantam KRL di Mas Mansyur Tanah Abang, Begini Kronologinya

JawaPos.com - Sebuah taksi Green SM bernomor polisi B-1341-SBX tertemper Rangkaian KRL No. 5744 Commuter Line di perlintasan kereta api Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/8) malam pukul 22.00 WIB.

Akibat insiden tersebut, bodi belakang taksi mengalami kerusakan parah hingga kaca pecah, serta menyebabkan dua orang penumpang perempuan mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kronologi peristiwa ini bermula saat taksi yang dikemudikan oleh MEG melaju dari arah Utara menuju Selatan di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Namun, saat kendaraan melintas di rel perlintasan kereta api, datang Rangkaian KRL No. 5744 Commuter Line yang melaju dari arah Stasiun Tanah Abang menuju Stasiun Karet Bivak. Benturan tak terelakkan hingga taksi tertemper rangkaian KRL tersebut.

"Sebelum terjadi kecelakaan, taksi melaju dari arah Utara ke Selatan. Saat melintas rel, tertemper KRL No. 5744 Commuter dari arah Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Karet Bivak," ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sumarno, Selasa (25/8).

Kondisi Korban dan Penanganan Petugas Kecelakaan tersebut berdampak langsung pada dua penumpang yang berada di dalam armada taksi. Korban berinisial NAA mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan. Petugas di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSAL Mintohardjo untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, penumpang lainnya berinisial RA juga berada di dalam kendaraan saat insiden berlangsung. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Penyebab Masih Didalami Polisi Pihak kepolisian dari Sat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat yang diturunkan ke lokasi langsung melakukan serangkaian tindakan penanganan.