Niat Bikin Rusuh Demo Mahasiswa di Jakarta, 21 Orang Diamankan Polisi dengan Barang Bukti Bom Moloto

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang diduga hendak memicu kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (18/8).

Dari hasil pendalaman awal pihak kepolisian, puluhan orang yang ditangkap tersebut dipastikan bukan merupakan kelompok mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan guna menjaga kondusivitas penyampaian pendapat di muka umum.

"Sebanyak 21 orang ini setelah didalami bukan merupakan dari mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi," ujar Budi, Selasa (18/8).

Sita Petasan hingga Botol Bom Molotov

Dalam penindakan tersebut, petugas kepolisian menemukan sejumlah barang berbahaya yang disiapkan oleh kelompok penyusup tersebut. Barang bukti yang disita meliputi 12 petasan, enam botol kaca yang diduga disiapkan sebagai bom molotov, serta beberapa flare.

Saat ini, penyidik masih mendalami motif di balik pemilikan serta niat penggunaan barang-barang berbahaya itu di lokasi demonstrasi.