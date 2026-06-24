Flyover Taman Anggrek Lumpuh, 30 Ton Besi Tumpah Tutup Jalur Tomang-Grogol

Kecelakaan tunggal truk muatan besi 30 ton di Flyover Taman Anggrek, Jakarta Barat, Rabu (24/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kawasan Taman Anggrek, tepatnya Flyover Tomang, Jakarta Barat, mengalami lumpuh pada Rabu (24/6) akibat kecelakaan tunggal truk trailer.
Muatan pagar besi wiremesh seberat 30 ton tumpah dari atas jalan layang dan menutup akses jalan arteri serta jalur tol, yang memicu kemacetan parah dari arah Slipi menuju Grogol pagi ini.
Insiden ini terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Lembaran besi wiremesh berukuran besar tampak berserakan di badan jalan setelah jatuh dari atas flyover, membuat kendaraan sama sekali tidak bisa melintas.
KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo menjelaskan, truk trailer tersebut awalnya melaju dari arah Tol Kebon Jeruk menuju Tanjung Priok.
Sebagian muatan besi raksasa itu dilaporkan masih tersangkut di badan jalan tol, sementara sisanya menghantam jalan arteri di bawah flyover.
"Diduga tali pengait atau penguat putus sehingga muatan tumpah menutup jalur Tol Kebon Jeruk arah Grogol dan jalan arteri Flyover Tomang arah Grogol," ujar Sudarmo, Rabu (24/6).
Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Alternatif yang Disiapkan
Akibat tertutupnya akses Flyover Tomang menuju Grogol, pihak kepolisian langsung memberlakukan rekayasa lalu lintas berskala besar untuk mengurai kepadatan yang mulai mengular.
Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Reza Hafiz Gumilang, menyebutkan imbas kepadatan merembet dari arah Slipi, Biak, Tomang Raya, hingga kendaraan yang hendak putar balik dari Jelambar.
"Semua kendaraan dialihkan lewat bawah karena di atas masih ada tumpukan besi yang sedang dievakuasi oleh petugas Jasa Marga," kata Reza.
Selain jalan arteri, arus kendaraan dari Gerbang Tol Tomang yang mengarah ke Tanjung Priok juga terpaksa ditutup sementara selama proses evakuasi berlangsung.
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