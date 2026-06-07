Awalnya Saling Maki di Tebet, Fortuner Hitam Diamuk Massa di Tanah Abang Usai Diteriaki Tabrak Lari

Ilustrasi: Sebuah mobil menjadi sasaran amuk massa. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

JawaPos.com - Sebuah mobil Toyota Fortuner hitam dengan nomor polisi B 888 HV babak belur diamuk massa di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6) sore. Insiden pengerusakan ini bermula dari cekcok jalanan di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, yang berujung pada aksi kejar-kejaran dramatis.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengonfirmasi adanya insiden pengerusakan mobil Fortuner akibat diduga penyebabnya laka lantas tersebut. Petugas langsung meluncur ke lokasi begitu menerima laporan darurat dari warga.

Berawal dari Klakson di Tebet Erlyn menjelaskan, keributan ini dipicu sejak pengemudi Fortuner melintas di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Saat itu, pengendara Fortuner merasa jalannya dihalangi oleh seorang pemotor.

Kesal karena jalannya terhambat, ia membunyikan klakson berulang kali, lalu memepet dan memaki-maki pengendara sepeda motor tersebut.

Aksi makian ini rupanya memancing perhatian pengendara lain. Dua orang pemotor yang melintas mencoba menegur pengemudi Fortuner karena dinilai terlalu arogan. Sayangnya, teguran itu justru dibalas dengan makian baru, hingga memicu cekcok mulut sambil berkendara.

"Pengendara fortuner merasa tidak senang dan kembali memaki pengendara pengendara sepeda motor yang menegurnya," ujar Erlyn, Minggu (7/6).

Dalam situasi yang makin panas, pengakuan pengendara Fortuner, pengendara sepeda motor menabrakan motornya ke mobilnya.

Diteriaki Tabrak Lari hingga Diamuk Massa Keadaan langsung berbalik menjadi tidak terkendali. Merasa tidak terima, pemotor tersebut terus mengejar Fortuner hitam itu sambil berteriak histeris menuduhnya melakukan aksi tabrak lari.

Teriakan "tabrak lari" ini langsung memancing perhatian massa di sepanjang jalan. Warga yang tersulut emosi ikut mengejar dan mulai merusak badan mobil. Di tengah pelariannya menuju arah Tanah Abang, mobil sempat terhenti dan pengemudi sempat dikeroyok hingga mengalami luka di bagian kepala.

Pelarian Fortuner itu akhirnya benar-benar terhenti di putaran bata, Jalan KH Mas Mansyur, Kebon Kacang, Tanah Abang. Kondisi mobil saat itu sudah dalam keadaan rusak parah akibat amukan massa.

Bhabinkamtibmas Kebon Kacang, Aiptu Suhartono, yang berada di dekat lokasi langsung bergerak mengamankan pengemudi dari amukan warga yang lebih brutal.

Pengemudi Ngelantur dan Tolak Visum Anehnya, saat berhasil diselamatkan dari kepungan massa, pengemudi Fortuner justru menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Petugas menyebut pria tersebut sangat sulit diajak berkomunikasi.

"Saat diamankan pengendara Fortuner tidak kooperatif, berbicara ngelantur, marah - marah tidak jelas," jelas Erlyn.