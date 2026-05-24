Ryandi Zahdomo
Senin, 25 Mei 2026 | 05.23 WIB

Viral Video Banjir Babakan Madang Bogor, Air Setinggi Dada hingga Warga Mainan Kuda-kudaan!

Viral warga Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor kebanjiran. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan banjir di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mendadak viral di media sosial. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor pada Minggu (24/5) memicu banjir bandang hingga merendam pemukiman warga setinggi dada orang dewasa.

Banjir terparah dilaporkan melanda wilayah RT 03 RW 01, Desa Cijayanti. Dalam video yang beredar luas, air berwarna cokelat keruh dengan arus cukup deras tampak mengepung rumah-rumah warga dan melumpuhkan aktivitas total.

Ketinggian air yang diperkirakan mencapai satu meter memaksa warga melakukan evakuasi mandiri di tengah situasi yang mencekam.

"Kedalaman banjir sekitar 1 meteran," ucap pria yang mengenakan helm dalam video tersebut.

Aksi Dramatis Warga Bogor Bertahan di Tengah Arus Banjir
Di tengah kepanikan akibat air yang terus meninggi, suasana dramatis terekam kamera. Sejumlah warga memilih tetap bertahan di lokasi untuk memberikan laporan kondisi terkini mengenai banjir Bogor hari ini.

Uniknya, beberapa warga terlihat mengenakan helm motor sebagai pelindung kepala darurat saat menerjang arus banjir yang cukup kuat.

Sambil mengabaikan arus yang deras, warga bahu-membahu menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah mereka yang mulai tenggelam.

"Mohon bantuan pihak terkait," ungkap pria berkaos putih itu.

Dengan peralatan seadanya, beberapa pemuda setempat tampak bergotong royong mengangkat perlengkapan rumah tangga agar tidak hanyut terbawa arus. Mereka sangat berharap bantuan dari petugas berwenang bisa segera tiba di lokasi.

Mainan Kuda-kudaan yang Hanyut Jadi Sorotan Warganet
Di luar situasi yang menegangkan, ada satu momen dalam video viral banjir Bogor ini yang mencuri perhatian warganet. Sebuah mainan kuda-kudaan karet berukuran sedang terlihat ikut mengapung bebas di tengah genangan air.

Editor: Bintang Pradewo
