Viral Video Banjir Babakan Madang Bogor, Air Setinggi Dada hingga Warga Mainan Kuda-kudaan!

JawaPos.com - Sebuah video yang memperlihatkan banjir di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mendadak viral di media sosial. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor pada Minggu (24/5) memicu banjir bandang hingga merendam pemukiman warga setinggi dada orang dewasa.

Banjir terparah dilaporkan melanda wilayah RT 03 RW 01, Desa Cijayanti. Dalam video yang beredar luas, air berwarna cokelat keruh dengan arus cukup deras tampak mengepung rumah-rumah warga dan melumpuhkan aktivitas total.

Ketinggian air yang diperkirakan mencapai satu meter memaksa warga melakukan evakuasi mandiri di tengah situasi yang mencekam.

"Kedalaman banjir sekitar 1 meteran," ucap pria yang mengenakan helm dalam video tersebut.

Aksi Dramatis Warga Bogor Bertahan di Tengah Arus Banjir

Di tengah kepanikan akibat air yang terus meninggi, suasana dramatis terekam kamera. Sejumlah warga memilih tetap bertahan di lokasi untuk memberikan laporan kondisi terkini mengenai banjir Bogor hari ini.

Uniknya, beberapa warga terlihat mengenakan helm motor sebagai pelindung kepala darurat saat menerjang arus banjir yang cukup kuat.

Sambil mengabaikan arus yang deras, warga bahu-membahu menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah mereka yang mulai tenggelam.

"Mohon bantuan pihak terkait," ungkap pria berkaos putih itu.

Dengan peralatan seadanya, beberapa pemuda setempat tampak bergotong royong mengangkat perlengkapan rumah tangga agar tidak hanyut terbawa arus. Mereka sangat berharap bantuan dari petugas berwenang bisa segera tiba di lokasi.