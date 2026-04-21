Hindari Jam 'Neraka' KRL! Ini Rute Paling Padat dan Waktu Teramai yang Perlu Kamu Tahu

Suasana kepadatan penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Kamis (06/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Bagi warga Jabodetabek, KRL bukan sekadar transportasi, ia sudah jadi denyut nadi aktivitas harian. Dari berangkat kerja hingga pulang malam, jutaan orang menggantungkan mobilitasnya pada kereta komuter ini.
Tapi kalau kamu pengguna baru atau sesekali naik KRL, ada satu hal penting yang wajib dipahami: tidak semua rute dan jam perjalanan itu 'bersahabat'.
Berdasarkan data terbaru hingga Maret 2026 dari KAI Commuter, ada pola kepadatan yang cukup konsisten, baik dari sisi rute, jam sibuk, hingga titik transit. Memahami ini bisa jadi penyelamat perjalananmu agar tidak terjebak gerbong penuh sesak.
Rute KRL Terpadat: Jalur Favorit yang Selalu Ramai
Kalau kamu pernah merasa KRL penuh bahkan sebelum kereta berhenti sempurna, besar kemungkinan kamu sedang berada di salah satu rute ini.
1. Bogor Line (Bogor/Depok – Jakarta Kota)
Ini adalah 'raja kepadatan' di jaringan KRL. Jalur ini menghubungkan kawasan hunian besar seperti Bogor dan Depok ke pusat aktivitas Jakarta. Dalam periode 1–29 Maret 2026 saja, jumlah penumpangnya menembus 11,9 juta orang. Tidak heran, hampir setiap jam sibuk, gerbong terasa padat sejak stasiun awal.
2. Cikarang Line (Cikarang/Bekasi –
Kampung Bandan/Tanah Abang)
Wilayah timur Jakarta terus berkembang, dan dampaknya terasa di jalur ini. Dengan 6,69 juta penumpang, rute ini jadi favorit pekerja dari Bekasi dan sekitarnya. Lonjakan penumpang biasanya terjadi sejak pagi di stasiun-stasiun seperti Bekasi dan Cikarang.
