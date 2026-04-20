Viral! Pria Berkaos Buntung Gasak Uang di Salah Satu Hotel di Jakarta Pusat, Aksinya Terekam CCTV

Pria berkaos buntung terekam CCTV mencuri Rp3 juta dan dokumen penting di Hotel Mira, Sawah Besar. (istimewa)
JawaPos.com - Aksi pencurian nekat terjadi di Hotel Mira, kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang pria berkaos lengan buntung terekam kamera CCTV saat menggasak uang di meja resepsionis
Video aksi pelaku kini beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pria yang mengenakan celana training putih itu tampak mondar-mandir di lobi sambil memegang ponsel, berlagak seperti tamu hotel pada umumnya.
Saat lobi sepi, ia masuk ke area meja kasir tanpa keraguan. Pria tersebut langsung merogoh laci dan mengambil sejumlah uang di dalamnya.
Tak butuh waktu lama, pelaku segera kabur meninggalkan hotel sambil membawa barang-barang curian yang dimasukkan ke dalam kantong kresek berwarna merah.
Diketahui, pelaku ternyata sempat memesan kamar untuk menginap selama dua hari. Bahkan, pada Minggu (19/4) pagi, ia masih terlihat santai memesan sarapan di area lobi. Peluang emas muncul saat resepsionis meninggalkan meja untuk sarapan pada pukul 08.10 WIB.
Kapolsek Sawah Besar Kompol Rahmat Himawan menuturkan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (16/4). Pihak kepolisian telah menerima laporan terkait kerugian materi yang dialami.
"Telah terjadi pencurian uang sebesar Rp3 juta, satu SIM, dan satu ID card milik pengunjung," ujar dia saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Menurut keterangan kepolisian, pelaku melancarkan aksinya saat area resepsionis tidak dijaga.
"Melihat tempat resepsionis kosong diduga pelaku mengambil uang yang berada diresepsionis sebesar Rp 3 juta dan sejumlah dokumen milik pengunjung lain yang menginap di hotel tetsebut," terangnya.
Pelaku diperkirakan meninggalkan hotel pada pukul 08.20 WIB, tepat sepuluh menit setelah resepsionis meninggalkan meja untuk sarapan. Kehilangan baru disadari ketika petugas kembali ke posisinya.
