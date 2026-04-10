Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
10 April 2026, 17.34 WIB

Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan pada Jumat Siang Sampai Sore

Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan  sebagian wilayah DKI Jakarta akan mengalami hujan ringan mulai Jumat siang hingga sore, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius.

Menurut laman resmi BMKG, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diprediksi berawan hingga berawan tebal pada Jumat pagi, sementara Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.

Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan mengalami hujan ringan, seiring dengan peningkatan kelembapan dan pergerakan awan hujan dari arah barat laut.

Sore hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan, sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diprediksi hujan sedang.

Pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta diprakirakan kembali berawan tebal, dengan intensitas hujan menurun dan angin bertiup ringan dari arah timur laut.

BMKG memprakirakan suhu udara pagi ini berada pada kisaran 24–29 derajat Celsius, dengan kelembapan relatif meningkat hingga 85 persen di beberapa wilayah Jakarta.

Memasuki siang hari, suhu udara diperkirakan mencapai 27–30 derajat Celsius, sedangkan malam hari mendingin menjadi 25–28 derajat Celsius

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore