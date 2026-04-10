Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan pada Jumat Siang Sampai Sore

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta akan mengalami hujan ringan mulai Jumat siang hingga sore, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius.

Menurut laman resmi BMKG, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diprediksi berawan hingga berawan tebal pada Jumat pagi, sementara Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.

Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan mengalami hujan ringan, seiring dengan peningkatan kelembapan dan pergerakan awan hujan dari arah barat laut.

Sore hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan, sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diprediksi hujan sedang.

Pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta diprakirakan kembali berawan tebal, dengan intensitas hujan menurun dan angin bertiup ringan dari arah timur laut.

BMKG memprakirakan suhu udara pagi ini berada pada kisaran 24–29 derajat Celsius, dengan kelembapan relatif meningkat hingga 85 persen di beberapa wilayah Jakarta.