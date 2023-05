Merangkak Naik, Harga Telur di Jakarta Tembus Rp 33.000 per Kilogram

"Harga dari sana (produsen) naik, makanya ini ikutan dijual naik juga," kata Wahyu saat ditemui JawaPos.com, Selasa (16/5).

Sementara itu, Widi, seorang pedagang telur lain mengatakan bahwa telur yang dijualnya juga akan naik Rp 2.000 menjadi Rp 33.000 per kg. Namun, ia tak menyebut detail soal kapan telur di tokonya akan naik.

Pasalnya, saat ini stok telur yang dijual adalah stok lama. Adapun saat ini, Widi menyebut masih menjual telur Rp 31.000 per kilogram.

"Sekarang masih Rp 31 ribu. Nanti bakal naik juga jadi Rp 33 ribu," tuturnya.

Sementara itu, mengutip infopangan.jakarta.go.id , rata-rata harga telur ayam ras di Jakarta sebesar Rp 31.000 per kilogram. Adapun di Jakarta Selatan tercatat harga telur hari naik Rp 300 menjadi Rp 30.900 per kilogram dari sebelumnya Rp 30.600 per kilogram.