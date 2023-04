Arus Balik Periode Kedua, Diberlakukan One Way di KM 188 Tol Cipali sampai KM 72 Cikampek

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk, telah memberlakukan rekayasa lalu lintas one way di KM 188 Gerbang Tol (GT) Palimanan Jalan Tol Cipali sampai dengan KM 72 Cikampek. Sistem one way ini sudah berlaku sejak pukul 14.30 WIB atas diskresi Kepolisian.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, one way ini diberlakukan guna mengantisipasi kepadatan jelang prediksi arus balik periode kedua yang akan dimulai Minggu, 30 April hingga 1 Mei 2023. Sementara saat ini, volume lalu lintas kendaraan telah terpantau meningkat dari arah Timur menuju ke arah Jakarta.

"(Pemberlakuan one way) berdasar pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan, serta prediksi peningkatan lalu lintas yang masih akan berlanjut pada periode kedua arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 H," kata Lisye dalam keterangan resmi, Sabtu (29/4).

Lisye menjelaskan, pemberlakuan ini dilakukan dengan memastikan jalur sebaliknya atau menuju timur telah steril sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan dari Cikampek sampai dengan Palimanan. Adapun pembersihan lajur telah dilakukan sejak pukul 13.00 sampai dengan 14.30 WIB.

Untuk mendukung pemberlakuan one way, atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga juga memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow dua lajur dari Km 72 Cikampek sampai dengan Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

"GT Cikampek Utama sebagai gerbang tol yang melayani lalu lintas one way saat ini mengoptimalkan 28 gardu tol operasi serta penyiagaan 20 mobile reader untuk melayani transaksi ke arah Jakarta. Hal ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kepadatan," jelas Lisye.

Lebih lanjut, bagi pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju arah Cikampek/arah Timur akan dialihkan ke GT Cikampek Km 72 untuk melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura. Lalu, masuk kembali ke Jalan Tol Trans Jawa arah Semarang melalui GT Palimanan 3 Jalan Tol Palimanan-Kanci.

Sedangkan untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Bandung masih berlaku normal. Lisye mengimbau pengguna jalan yang masih belum melakukan perjalanan kembali ke Jabotabek agar selalu berhati-hati dalam berkendara.

"Patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan perbekalan, saldo e-toll dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," lanjutnya.

Lisye mengimbau pengendara untuk menyiapkan saldo e-toll minimal Rp 500.000 untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta untuk menghindari kekurangan saldo saat melakukan transaksi di GT Cikampek Utama.

"Pastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, dilarang berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, dilarang untuk berpindah lajur secara tiba-tiba terutama untuk pengguna jalan yang masuk ke jalur oneway," imbuh Lisye.