Kadisdukcapil DKI Sebut Jakarta sudah Padat, Tapi masih Mampu Tampung Pendatang Baru

JawaPos.com-Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan bahwa Ibu Kota masih bisa menampung pendatang baru meski kondisinya sudah sesak dengan kepadatan mencapai 17.000 jiwa per kilometer persegi.

Baca Juga: Prabowo Beberkan Cawapres Idamannya di Pilpres 2024

"Kalau kita lihat kondisinya adalah kepadatan (DKI Jakarta) sudah sampai 17 ribu per kilometer per segi, cukup padat. Daya tampung kita sebenarnya sudah over, kita sedang kaji berapa idealnya," kata Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

Meskipun begitu, sebelumnya Budi mengatakan bahwa lahan di Ibu Kota masih bisa menampung pendatang baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan. "Sebenarnya kondisi apakah DKI masih bisa menampung (pendatang baru), ya masih bisa menampung," kata Budi di Balai Kota DKI. "Cuma, apakah kondisinya saat ini kan kelayakannya (tempat untuk pendatang) layak atau tidak."

Dalam kesempatan itu, Budi memprediksi sebanyak 40.000 pendatang baru akan tiba di Ibu Kota usai lebaran 2023. Angka tersebut meningkat 20 persen dari tahun lalu dengan jumlah pendatang baru yang tiba di Ibu Kota usai Lebaran mencapai 27.000. "Perkiraannya kita ada penambahan sekitar 20 sampai 30 persen, jadi perkiraannya dari 36.000 sampai 40.000," kata Budi.

Selain itu, Disdukcapil DKI Jakarta juga sedang mendata pendatang baru di Ibu Kota setelah Lebaran 2023 atau mulai 25 April-akhir Mei 2023. "Mulai kemarin hingga satu bulan kami lakukan pendataan untuk penduduk yang non-permanen dan penduduk yang ingin menetap di DKI Jakarta," jelas Budi.

Baca Juga: Mardiono Tiba di Kediaman Airlangga Hartarto untuk Pertemuan KIB

Adapun pendatang baru Ibu Kota yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tidak akan dipulangkan atau diusir dari Jakarta. Itu karena, jika pendatang tersebut tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal maka tidak bisa mengurus layanan administrasi di Jakarta karena data tidak dapat masuk ke sistem Dukcapil DKI Jakarta. (*)