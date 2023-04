Fakta Penipuan QRIS, Pelaku Mantan Pegawai Bank BUMN hingga Raup Rp 13 juta

JawaPos.com - Kasus penipuan dengan cara menempelkan QRIS di masjid-masjid menjadi atensi besar di media sosial. Pasalnya, aksi yang dilakukan oleh Mohammad Iman Mahlil, 37, itu tergolong modus baru yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.

Mulanya, kasus ini viral lantaran muka Iman tampak terlihat jelas dalam rekaman CCTV tengah menempelkan QRIS dengan tujuan rekening pribadinya. Hal itu terjadi di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta Selatan. Setelah viral, barulah terbuka bahwa modus penipuan itu tak hanya terjadi di masjid tersebut.

Berikut adalah sederet fakta kasus penipuan bermoduskan tempelan QRIS barcode milik pelaku pribadi:

1. Tak hanya ditempel QRIS di Masjid

Setelah pelaku Iman dijadikan tersangka dan diperiksa terkait kasus ini, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis menyatakan bahwa pelaky tak hanya menempel QRIS-nya di masjid, melainkan di tempat-tempat ramai lain seperti pusat perbelanjan hingga bank.

"Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tembok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada atau menempel di tempat baru yang belum ada QRIS-nya," jelas Auliansyah.

2. Sudah menempel QRIS di 38 tempat

Menurut Auliansyah, Iman telah menempelkan QRIS pribadinya di 38 tempat di Jakarta. Ia melakukan aksinya tersebut di waktu yang berbeda sejak 1 April 2023 lalu. Berikut adalah daftarnya.

1 April April 2003; Masjid At Raqwa Sriwijaya, BSI Pondok Indah, BCA Myestik, BSI Radio Dalam, BSI Panglima Polim, ATM Gallery Ayam Bulungan, U&P BCA Grand Wijaya, BSI Fatmawati, Masjid An Nur Gor Bulungan, dan SPBU Pejompongan.

2 April 2023; Pasar Mayestik, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, Masjid Nurul Jannah Walikota, Masjid Syarif Hidayatullah, Masjid Simprug, dan Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau.

4 April 2023; Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah, Masjid Al Ihsan Kerinci, Masjid Cut Byak Dien Johar, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al Itsham, Masjid Cut Meutia Menteng, Masjid Bakrie Taman Rasuna, dan Masjid Jami Al Rokhman Kuningan.

5 April 2023; Masjid As Sakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Bintaro Sektor 9, Masjid Raya KH Hasyim Ashari, dan Masjid Raya Al Ihsan Patal Senayan.

6 April 2023; Masjid Nurullah Kalibata.

7 April 2023; Masjid Istiqlal dan Masjid Al Azhar.

9 April 2023; Masjid Thamrin residence, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, dan Masjid Nurul Iman Blok M.

3. Menampung uang dari QRIS di 3 Rekening

Dengan banyaknya lokasi yang ditempeli QRIS pribadinya, iman ternyata telah menyiapkan sebanyak tiga rekening untuk menampungnya. Polisi belum membeberkan lebih lanjut tiga rekening tersebut, namun salah satu nama rekeningnya yang sudah viral adalah bernama "Restorasi Masjid".

4. Pelaku adalah mantan pegawai Bank BUMN

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan barcode QRIS, Iman ternyata diketahui merupakan mantan pegawai bank BUMN. Hal itu diketahui setelah polisi menangkapnya di salah satu kos mewah di Jakarta Selatan.

"Latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank BUMN," ucap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/4).

5. Raup untung Rp 13 juta dalam sepekan

Dari hasil aksi penipuan QRIS yang Iman laukukan di puluhan masjid dan tempat umum yang ada di Jakarta, ia disebut meraup uang senilai Rp 13 juta dalam seminggu.

“Beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan itu ada 38 titik,” jelas Auliansyah.