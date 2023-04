Mau Buka Puasa Bareng di Ancol? Cek Referensi Suasana, Harga, hingga Menu di Sini

JawaPos.com - Pintu masuk ke Ancol kini gratis. Banyak orang sengaja menghabiskan waktu menuju buka di tempat tersebut. Menurut Kepala Humas PT Pembangunan Jaya Ancol Ariyadi Eko Nugroho, pihaknya telah menyediakan beragam pilihan kuliner.

Mulai dari citarasa nusantara hingga makanan mancanegara. Berikut adalah daftar wisata kuliner di Ancol yang cocok untuk buka puasa bersama.

1. Ombak Laut Resto

Ariyadi mengatakan bahwa di restoran yang terletak di area Pantai Carnaval Ancol ini, terdapat menu makanan nusantara. Beberapa menu andalannya adalah Iga Bakar, Ayam Kecombrang, Ayam Asam Manis dan juga Steak Ayam.

"Restoran ini juga menyuguhkan nuansa resto di pinggir pantai dengan pasir putih," ujarmya.

Di bulan Ramadan ini, Ombak Laut memberikan paket mulai dari Rp 195.000 dengan sudah mendapatkan menu makanan ayam kecombrang, capcay seafood, serta nasi dan es teh manis untuk 2 orang.

2. Nyiur Resto

Restoran bernuansa Bali yang berada di area Putri Duyung Ancol ini menyuguhkan pemandangan tepi laut lepas. Dengan begitu akan melengkapi kenyamanan dalam menikmati aneka hidangan dari menu-menu Indonesian food hingga western food terbaik.

"Nyiur menawarkan paket all you can eat selama Ramadhan dengan harga hanya Rp 200.000 per orang," kata Ariyadi.

3. Ayam Tepi Laut

Restoran cepat saji dengan menu utama ayam goreng ini, kata Ariyadi, dikenal karena koleksi sambalnya yang beraneka rupa. Terletak di tepi laut dekat dengan dancing water fountain, resto ini sangat mudah untuk ditemui. Memiliki area indoor dan outdoor.

"Ayam Tepi Laut akan memberikan suasana berbeda santap buka puasa. Nikmati paket buka puasa bersama mulai dari Rp 68.182 untuk 2 orang selama Ramadan.

4. Kafe Hoax

Berada di area Pantai Lagoon, Pantai Timur Ancol, kafe ini menyajikan banyak menu makanan ringan hingga berat. Mulai dari bakso dan iga bakar, hingga spaghetti dan berbagai macam dessert.

"Jangan takut buat makan di sini karena cita rasanya bukanlah hoax dan harganya bersahabat dikantong. Promo di Ramadan ini adalah paket makan berdua cuma

Rp.72.727," ucapnya.

5. Bandar Djakarta Ancol

Restoran dengan menu utama seafood ini menurut Ariyadi adalah salah satu yang sangat diminati. Selain karena citarasa dan keragaman menunya, posisinya yang langsung di pinggir Pantai Ancol menjadi salah satu daya tarik utama.

"Restoran ini terletak di dekat Pintu Gerbang Ancol Timur sehingga sangat mudah untuk dicapai. Tempat ini juga cukup luas dan cocok untuk dijadikan tempat untuk buka puasa bersama," jelasnya.

6. Jimbaran Resto

Terletak di area pantai, restoran ini merupakan satu-satunya di Ancol yang menyajikan menu kuliner khas Bali serta dekorasi dan suasana yang sangat kental dengan budaya Bali. Ruangannya yang luas cocok untuk dijadikan tempat buka bersama keluarga dan kolega.

"Jimbaran menawarkan promo buka puasa mulai dari Rp 850.000 untuk 4 orang sudah lengkap dengan takjil, 3 jenis lauk, sayuran, nasi putih, pisang goreng, serta air mineral," ucapnya.

7. Talaga Sampiruen

Talaga Sampireun adalah restoran khas Sunda dan menyajikan masakan ala Jawa Barat yang terkenal dengan pedas dan asinnya. Talaga Sampireun memiliki nuansa yang unik karena menawarkan sensasi makan di atas saung dan di pinggir danau.

Adapun menu yang menjadi andalan adalah udang bakar madu dan patin bakar bambu serta es cendol. Tempat ini juga memiliki area makan yang luas dan biasa dijadikan tempat acara khusus seperti gathering dan wedding.

8. The PIER

Terletak di Danau Monumen Ancol dekat dengan Putri Duyung Ancol, resto ini memiliki menu makanan western yang cukup lengkap dan beraneka ragam.

"Paket buka puasa di sini dimulai dari Rp 108.000 per orang sudah termasuk makanan pembuka, makanan utama, serta penutup," ungkapnya.

9. Walking Drums

Restoran terakhir ini merupakan yang terbaru di Ancol. Dengan menghadirkan nuansa tropical di tepi pantai, resto ini menyajikan menu makanan Italia dan Indonesia.

"Walking Drums terletak di Pantai Carnaval bersebelahan dengan Jimbaran Resto. Paket buka puasa yang ditawarkan adalah mulai dari Rp 1,1 juta untuk 8 orang," tandas Ariyadi.