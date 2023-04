Sidang Digelar Marathon, Hari Ini Majelis Hakim Baca Putusan Sela AG Pacar Mario Dandy

JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan masa penahanan kekasih Mariod Dandy, 20, pelaku anak AG, 15, akan berakhir pada 17 April 2023 nanti. Agnes mulai ditahan sejak Rabu (8/3) lalu.

Terkait pelaku anak AG, PN Jaksel akan menggelar sidang putusan sela atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Agnes pada besok atau Senin (3/4).

Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan, sidang AG digelar secara maraton lantaran masa tahanan untuk terdakwa anak terbatas.

“(Masa tahanan AG habis) 17 April,” ujarnya kepada wartawan, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (31/3).

Diketahui, PN Jaksel akan menggelar sidang putusan sela atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan AG, pacar Mario Dandy Satriyo, 20, terkait dakwaan penganiayaan terhadap David Ozora Latumahina, 17.

Baca Juga: Pengacara Enggan Ungkap Isi Eksepsi AG Kekasih Mario Dandy

“(Sidang agenda jawaban jaksa atas eksepsi AG) sudah dilaksanakan. Nanti putusan sela hari Senin (3/4),” kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto.

AG sudah ditetapkan sebagai pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora. Agnes didakwa Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat.

Pertama primair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua primair Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Subsider Pasal pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Baca Juga: Pengacara Keluarga David Nilai Eksepsi Pihak AG Terlalu Berlebihan

Ketiga Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU RI NO 35 tahun 2014 tentang perubahan uu no 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

AG ditangkap dan ditahan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya kurang lebih hampir 6 jam. Agnes ditahan dengan alasan karena dirinya berstatus pelaku dalam kasus penganiayaan David.