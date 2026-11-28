JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Banjar dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus menjaga agar kewajiban beribadah tetap menjadi prioritas.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 29/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 03.47 WIB

Subuh: 03.57 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 15.01 WIB

Magrib: 17.52 WIB

Isya: 19.07 WIB